BBC Nord Dragonz: Kein Sieg, aber „Schritt in die richtige Richtung“

Im Duell mit dem amtierenden Meister und Supercup-Sieger Gmunden Swans waren die Erfolgschancen der Eisenstädter nicht gerade überragend. Vor allem in Hälfte eins machten die Hausherren den Gästen aus Oberösterreich das Leben schwer und erwiesen sich als ebenbürtige Gegner. Nach der Halbzeitpause beim Stand von 37:44 war zwar noch alles offen, die Schwäne fanden aber immer besser in ihr Spielsystem und machten letztlich einen verdienten 75:97-Sieg klar. Zu verdanken haben die Gmundener den Erfolg auch ihrer schnellen Spielweise: Die Eisenstädter mussten für ihre Korberfolge die Shotclock oft bis ans Limit ausreizen, die Schwäne netzten dagegen oft schon nach wenigen Sekunden ein.

Im Gegensatz zu den mehr als durchwachsenen Runden zuvor musste man diesmal die positiven Aspekte nicht mit der Lupe suchen - es waren gleich mehrere Schritte in die richtige Richtung für die Drachen. Allen voran die bisher stärkste Leistung von Mario Spaleta im BBC Nord-Dress, der ein Double-Double mit stolzen 29 Punkten und 10 Rebounds verbuchte. Filip Bjelanovic zeigte ebenfalls enormen Kampfgeist und mit 19 Punkten eine bisherige Höchstleistung für die Eisenstädter. Bei Lukas Hahn lief es mit dem Punkten nicht ganz so rund, dafür versorgte er seine Teamkollegen vorbildlich mit 15 Assists. Und auch der 16-jährige Konstantin Sauer hat sich mit einem Dreier in den letzten Hundertstel der Shotclock und weiteren zwei Punkten dden Applaus von der Tribüne redlich verdient.

Stimmen zum Match

Trotz Niederlage stellt Headcoach Felix Jambor, der nach dem letzten Match noch ganz andere Töne anschlug, das Positive in den Vordergrund: „Wir haben 40 Minuten mit Energie gespielt, gekämpft und Gmunden dazu gezwungen, bis zum Ende wirklich guten Basketball zu spielen. Das war in den letzten Spielen nicht immer der Fall. Wenn wir unsere Stärken nutzen, können wir auch gute Teams vor Probleme stellen.““

In die gleiche Kerbe schlägt auch Point Guard Lukas Hahn: „Schade, dass das Ergebnis wieder höher ausgefallen ist, aber ich finde, dass unsere Leistung heute viel besser als in den vergangenen Spielen war. Darauf müssen wir bauen, weiterarbeiten und darauf können wir auch stolz sein.“