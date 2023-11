BBC Nord Dragonz: Neuer Point Guard für die Trendwende

Am Mittwoch kam der Paukenschlag beim BBC Nord: Die Dragonz holen Austen Awosika, in der Vorsaison noch bei den Flyers Wels auf Korbjagd, nach Eisenstadt. Damit setzen die Eisenstädter die versprochenen „personellen Konsequenzen“ um.

Gute Erinnerungen hat man in Eisenstadt an den Ex-Welser nicht: In der ersten Begegnung schrieb Awosika 15 Punkte in 27 Minuten an, im zweiten Duell waren es dann sogar 29 Punkte. Gut, dass der US-Nigerianer das nächste Mal im BBC Nord Dress das Allsportzentrum betritt. Im Durchschnitt hat der Guard 16 Punkte, 5 Assist, 2 Steals und 4,6 Rebounds zu Buche stehen.

Die erste Bewährungsprobe steht am Sonntag auswärts gegen die Timberwolves an. Das Ziel ist klar: „Wir wollen die rote Laterne abgeben“, so der bisherige Einser Lukas Hahn: „Wir hoffen hierbei auch auf eine Rückkehr von Petar Cosic, für den es ein besonderes Spiel (gegen seinen Ex-Club; Anmerkung BVZ) wäre.“ Ähnlich sieht es sein 16-jähriger Teamkollege Konstantin Sauer: „Angesichts des bisherigen Saisonverlaufs können wir uns keine weitere Niederlage leisten. Wenn wir unseren Gameplan einhalten und über alle Viertel vollen Einsatz zeigen, ist ein Sieg jedenfalls möglich.“