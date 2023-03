BBC Nord Dragonz: „Satz mit X“ zum Start der Zwischenrunde

Werbung

BBC NORD DRAGONZ Für den BBC Nord lief es bei der Niederlage im ersten Match der Zwischenrunde gar nicht nach Plan. Denn gegen die Vienna Timberwolves war für die Eisenstädter am Wochenende nichts zu holen. Statt einem Pflicht-Sieg gegen die Tabellenletzten setzte es für die Dragonz eine Abreibung.

Die jungen Wölfe – „im Prinzip eine halbe U23“, so Coach Jambor – starteten vom Tip-Off weg besser ins Spiel. Mit mannschaftlich geschlossen starker Leistung und enormer Effizienz entschieden die Gäste aus Wien alle Viertel für sich. Das Resultat: ein bitteres 66:96 aus Sicht der Hausherren.

Beim BBC Nord kämpfte man auch mit zu vielen Turnovers. „Mit 29 Turnovers kannst du kein Spiel gewinnen“, kommentierte etwa Guard Petar Cosic das Match. Zudem musste Center Aristide Boya früh wegen vieler Fouls zu viel Körperkontakt vermeiden und musste nach Foul Nummer fünf auch frühzeitig vom Platz.

Lukas Knor versenkte sieben von zehn Dreierversuchen und war mit 24 Punkten bester Mann am Platz. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

An der Chancenauswertung scheiterte es jedenfalls nicht: Bei Dreiern und Freiwürfen waren die Eisenstädter sogar treffsicherer als die Youngsters aus der Bundeshauptstadt, In-Field fehlte nicht viel. Schuld an der 66:96-Niederlage waren Ungenauigkeit und Ideenlosigkeit im Spielaufbau. Diese resultierten diesmal in zu wenigen Wurfversuchen. Auch hier waren die Wölfe mit 94:53 überlegen. Erfreulicher statistischer Ausreißer: Lukas Knor probierte es mutigerweise gleich zehnmal aus der Distanz und netzte davon auch noch sieben ein. Mit 24 Punkten war er klar der beste Mann am Feld.

„Turnaround“ statt Turnover

Die Positionsrochaden seit der Verpflichtung von Boya führen der Statistik nach – neben Abstimmungsfehlern – auch zu positiven Entwicklungen, wie der von Lukas Knor vom „Big Guy“ zum Scharfschützen.

„Wir müssen schauen, dass wir zurück in die Spur kommen“, erklärt Jambor vor dem nächsten Heimmatch am Samstag (19 Uhr) gegen die Traiskirchen Lions. Nach fünf Niederlagen in Serie ist jedenfalls eine Trendumkehr nötig, schließlich gilt es, „die Saison positiv abschließen“, blickt der Coach in die Zukunft.