BBC Nord Dragonz: Von der Negativserie zum Erfolgslauf?

Werbung

Was für eine Woche für die Dragonz: Nach acht Niederlagen in Folge schafften die Eisenstädter endlich die Trendumkehr und legten zwei Siege in Folge hin. Nach den Traiskirchen Lions waren am Samstag die Vienna Timberwolves dran. Auswärts in der Bundeshauptstadt erkämpften die Drachen dabei einen ungefährdeten 77:87-Sieg.

Auch ohne Stammspieler Nick Allen stellte der BBC Nord unter Beweis, dass die schmerzliche Niederlage gegen die jungen Wiener in der ersten Begegnung der Zwischenrunde nur ein Ausreißer war. Nur zu Beginn hielten die Wölfe mit den Drachen Schritt, nach der ersten Pause spannten die Dragonz aber ihre Flügel und zogen zweistellig davon. Unaufgeregt, mit solider Defensive und hoher Effizienz im Spiel nach vorne hielten die Eisenstädter die Führung souverän bis zum Buzzer.

Bester Mann im BBC Nord-Dress war abermals Kyran McClure, der sich auf hohem Niveau einzupendeln scheint und mit 29 Punkten erneut am 30er kratzte. Weniger plakativ quantifizierbar, aber in der Defense unentbehrlich spielte diesmal Jordan Roberts, dessen Rebound-Statistik ebenfalls steil nach oben zeigt. Diesmal war sein Kampf um den Ball besonders wichtig, denn bei Aristide Boya lief es zuerst nicht so richtig, dann musste er auch noch mit fünf Fouls vom Platz.

Head Coach Felix Jambor und seine BBC Nord Dragonz durften in der Vorwoche gleich zweimal jubeln. Foto: BVZ/zVg, Mathias Bischof

„Es war ein sehr intensives Spiel, es ist um viel gegangen für beide Mannschaften. Wir haben es heute geschafft, den üblich starken Druck von den Timberwolves gut zu überspielen“, analysiert Head Coach Felix Jambor: „Wir haben die freien Würfe sehr gut rausgespielt, sehr teamdienlich glaube ich, und die wichtigen Würfe reingehauen.“

Vorentscheidung im Tabellenkeller

Nicht nur für die Tabellensituation, wo die Drachen nun wieder vor den Wölfen liegen, waren die Siege wichtig, auch mental. „Wir haben das ziemlich dringend gebraucht“, gibt auch Forward Fabio Söhnel zu, „vor allem einmal halbwegs gemütlich zu gewinnen und nicht irgendwie in der letzten Sekunde.“ Er sei stolz auf seine Mannschaft, vor den Timberwolves zieht Söhnel den Hut: „Sie haben dieses Jahr ziemlich viel geleistet.“

Valentin Pasterk ist motiviert für die Begegnung mit den Kapfenberg Bulls am Mittwoch. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Nun stehen den Drachen noch drei wichtige Spiele bevor. Das Ziel ist dabei das gleiche wie vor Beginn der ersten Saison in der Superliga: die beiden letzten Tabellenplätze zu meiden. „Schauen wir, dass wir den zehnten Platz erreichen“, so Söhnel.

Morgen, Mittwoch (18 Uhr), spielen die Drachen zuhause gegen die Kapfenberg Bulls. Das stärkste Team der Qualifikationsrunde wird dabei ein harter Brocken, zudem Nick Allen und Dogus Demirel weiterhin fehlen und Boya und McClure Probleme am Knie plagen. „Die Kapfenberg Bulls haben ihre letzten drei Spiele im Schnitt mit 28 Punkten Differenz gewonnen. Wir werden jedenfalls über 40 Minuten hundert Prozent geben“, verspricht Coach Jambor vor der Begegnung. Ähnlich sieht es Guard Valentin Pasterk: „Kapfenberg ist ein physisch sehr starker Gegner, der immer bis zum Ende kämpft. Wir müssen uns dennoch auf unser Spiel konzentrieren, und wir wollen unsere Erfolgsserie aufrechterhalten!“