Ein Derby-Doppel mit Gegensätzen

Etwas mehr als zwei Monate ist die österreichische Basketball-Saison bisher alt. Den Startschuss gab am 1. Oktober das Burgenland-Derby zwischen den Oberwart Gunners und den Eisenstadt Dragonz, die als Aufsteiger neu in der Superliga sind. Die etablierten Gunners konnten damals das Erstrunden-Spiel klar mit 89:63 für sich entscheiden. Jetzt geht das rot-goldene Basketball-Kräftemessen in die nächste Runde. Am kommenden Samstag steht das Rückrunden-Match zwischen Eisenstadt und Oberwart am Programm. Und nur vier Tage später steigt dann das Cup-Viertelfinale, dessen Auslosung ebenfalls ein Burgenland-Derby ergab und bei dem der Sieger das Ticket für das Final Four löst. Beide Duelle gehen im Sportzentrum Eisenstadt über die Bühne.

Die Gäste aus dem Südburgenland, die am Mittwoch noch ihr letztes Spiel im internationalen Alpe Adria-Cup gegen KK Furnir aus Kroatien bestritten (Anm.: ein Ausscheiden aus diesem Wettbewerb stand bereits zuvor fest), nehmen dabei jeweils die Favoritenrolle ein. Seit dem Auftakterfolg konnte die Mannschaft von Headcoach Horst Leitner acht Siege in der Liga einfahren. Demgegenüber stehen nur zwei Niederlagen gegen Vienna und Klosterneuburg. Im Cup wiederum kamen die Gunners im Achtelfinale gegen die Kapfenberg Bulls weiter. Zwar ist die Liga-Pleite gegen Klosterneuburg erst zwei Wochen her, mit Siegen gegen Wels und Graz, den Viert- und Fünftplatzierten der Superliga, besserte man die aber schnell aus. Leitner: „Dieser Doppelsieg, wenn man so will, war die richtige Reaktion. Das war von der Intensität her echt gut. Wir haben zwar immer wieder Momente, wo wir Schnitzer drin haben, agieren über 40 Minuten aber doch ziemlich konstant. Am Ende des Tages sind die aktuell gute Defense und die gegen Ende hin ruhigen Entscheidungen, die wir treffen, unser Pluspunkt.“ Die Niederlage gegen Tabellenmittelständler Klosterneuburg soll also nur ein Ausrutscher gewesen sein. „Wie es momentan aussieht, war es das auch. Jetzt wollen wir das Level der Matches gegen Wels und Graz bis Weihnachten halten“, so Leitner mit Blick auf die Duelle gegen Eisenstadt. Die Favoritenrolle leugnet er nicht: „Es ist aber egal, welche Rolle wir einnehmen, die Frage ist, wie wir darauf reagieren und ich gehe nach aktuellem Stand davon aus, dass wir gut reagieren“, will er sowohl Liga- als auch Cup-Spiel gewinnen.

Auch Argumente für den Außenseiter

Dass ein Sieg für den Underdog aus dem Landesnorden doch eine Überraschung wäre, ist beim BBC Nord natürlich sowohl Spielern als auch dem Vorstand klar. „Mit dem richtigen Einsatz und einem Quäntchen Glück ist aber auch die Sensation möglich“, hält Roland Knor, General Manager der BBC Nord Dragonz, nichts von Defätismus. Zudem gibt es auch Fakten, die für die Drachen sprechen. Anfang Dezember mussten die Oberwarter etwa gegen die Klosterneuburg Dukes eine Niederlage vor Heimpublikum wegstecken. Die Eisenstädter holten dagegen einen der beiden Saisonsiege gegen den Rekordmeister. Der mentale Druck lastet zudem auf den Gunners, die Drachen haben nichts zu verlieren. „Ich gehe davon aus, dass Horst Leitner das Match als Pflichtsieg für sein Team sieht. Das erzeugt natürlich auch Druck. Wir können dagegen frei darauf losspielen.“ Positiv stimmt die Drachen auch, dass Nick Allen konstant auf extrem hohen Niveau spielt, Youngster Lukas Knor seine Liebe zu Dreiern entdeckte und die Neuzugänge der Saison mit jedem Match besser als Team harmonieren.

Allerdings plagen die Dragonz auch Ausfälle und Formprobleme. Die Verletzung von Dominik Zak scheint etwa hartnäckiger als gedacht, er wird auch gegen Oberwart nicht spielen können. Zudem lief Top-Scorer Kyran McClure zuletzt seiner Form hinterher. In den letzten beiden Begegnungen mit den Oberwartern machte der US-Legionär 74 (!) Punkte. Das Problem: „Mittlerweile kennen ihn die Trainer und stellen die Defense leider sehr gut auf ihn ein. Da bedarf es nun natürlich einer Anpassung im Spielsystem. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen und er bald wieder seine Klasse zeigen kann“, hält ihm Knor die Treue.

„Egal wie das Match ausgeht, Sieger ist der burgenländische Basketball“, hat Knor aber auch das große Ganze im Blick. Schon jetzt war – trotz Aussicht auf klare Niederlagen – das Allsportzentrum stets stark besucht. „Wir hatten nie unter 170 Gäste“, verrät Knor stolz. Für die Derbys werden sogar zusätzliche Sitze am Spielfeldrand aufgestellt.