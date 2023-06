Doppelte Köppel-Power für die Oberwart Gunners

Dritter Neuzugang für die Oberwart Gunners. Am Donnerstagnachmittag gab der Dritte der abgelaufenen Superliga-Saison die Verpflichtung von Daniel Köppel bekannt. Zumindest der Nachname ist im Gunners-Lager bekannt. Daniel folgt nun seinem jüngeren Bruder Florian, der bereits seit länger Zeit für die Oberwarter auf Punktejagd geht.

Aber auch sonst kann sich der Neuzugang sehen lassen. Der 23-Jährige kommt von niemand Geringerem als dem amtierenden Meister Gmunden. In Oberwart soll er vor allem mit seiner Größe von 2,11 Metern überzeugen.

„Was lange währt, wird endlich gut. Ich habe mich um Daniel schon seit vielen Jahren bemüht. Umso schöner, dass es jetzt mit dem Wechsel zu uns nach Oberwart klappt“, freute sich Headcoach Horst Leitner über den Deal.

Köppel selbst erklärte: „Ich freue mich wirklich sehr, dass ich nach einer langen Reise endlich in Oberwart gelandet bin.“ Angesprochene Reise führte vor der Station in Gmunden unter anderem über die 2. Deutsche Basketball-Liga, ehe er 2021 in Österreich anheuerte. Seit 2021 ist Köppel auch Nationalspieler.