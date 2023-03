Dragonz: Endlich wieder ein Sieg!

Werbung

Nach acht Niederlagen in Folge ist die Negativ-Serie endlich zu Ende. Die BBC Nord Dragonz schafften mit einem hart erkämpften Sieg gegen die Traiskirchen Lions endlich die Trendumkehr. Der Schlüssel zum Erfolg waren dabei eine mannschaftlich geschlossen starke Leistung - und das über 40 Minuten, nicht wie zuletzt nur über drei Viertel.

Nach einer durchwachsenen Anfangsphase auf beiden Seiten fanden die Gastgeber aus Niederösterreich besser ins Spiel als die Eisenstädter und setzten sich im ersten Viertel mit sechs Punkten ab. Doch die Retourkutsche der Burgenländer ließ nicht lange auf sich warten. Im zweiten Viertel kam der Motor der Drachen langsam zum Laufen, mit einem 17:2-Lauf gingen sie zur Halbzeit sogar mit 35:30 in Führung. Entscheidend absetzen konnten sich die Tabellenletzten auch in Hälfte zwei nicht, die zweistellige Führung schmolz beständig - den Sieg gaben die Dragonz aber nicht mehr aus der Hand. Dank starker Defensivleistung und versenkter Dreier in der entscheidenen Phase dürfen die Nordburgenländer nach dem 73:72-Erfolg endlich wieder jubeln.

Top-Scorer Kyran McClure wurde vom sichtlich erfreuten General Manager Roland Knor nach dem Sieg geherzt. Foto: NÖN, Breitschopf

„Unglaublich spannendes Spiel, beide Teams haben heute alles am Feld gelassen“, musste Head Coach Felix Jambor nach dem Match erstmal seine Nerven sammeln: „Wir haben heute die ‚Big Buckets‘ getroffen und sind jetzt noch am Leben. “ Center Aristidie Boya - der mit sieht die Wurzel des Sieges in einer soliden Defense gegen seinen Ex-Club: „Das war ein super Sieg in einem schweren Spiel. Entscheidend war die Defense.“ Boya ließ in seiner ehemaligen sportlichen Heimat keine Gnade walten und erkämpfte mit 15 Punkten und 18 Rebounds ein Double-Double, ebenso „Oldie“ Petar Cosic mit zwölf Punkten und zehn Assits. Kyran McClure war mit 17 Punkten bester Drache am Feld, wenngleich er nicht an die Matches mit über 30 Punkten anschließen konnte.

Drachen wollen das Wolfsrudel bezwingen

Am Sonntag (15.30 Uhr) steht für die Dragonz das wohl wichtigste Match der bisherigen Superliga-Karriere am Spielplan. Gegen die Timberwolves geht es im direkten Duell um den letzten Tabellenplatz in Österreichs stärkster Basketball-Liga. Nach dem Doppel-Erfolg in der Vorrunde sind die jungen, mit Nationalteam-Spielern gespickten Wölfe nicht zu unterschätzen. Mit dem zurückgewonnen Selbstvertrauen nach dem Ende der Negativ-Serie und dem bereits fixierten Klassenerhalt (dank der Mattersburg Rocks; die BVZ hat berichtet) sind die Drachen aber wohl der Favorit in der Begegnung. Nach den bisherigen drei Begegnungen steht es 2:1 für die Burgenländer.