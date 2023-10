Basketball Superliga Dragonz jagen gegen Traiskirchen den ersten Saisonsieg

Valentin Pasterk (r.) und seine Drachen zogen gegen die Klosterneuburg Dukes klar den kürzeren. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

D ie Klosterneuburg Dukes wiesen die BBC Nord Dragonz in der Landeshauptstadt in die Schranken. Dem neuen Tabellenführer gelang ein „Blowout“ mit 50 Punkten Vorsprung. Gegen Traiskirchen (Sonntag, 17.30 Uhr) müssen die Drachen wieder in die Gänge kommen.