Dragonz nach Heimpleite: „Sind derzeit nicht konkurrenzfähig“

Die BBC Nord Dragonz empfingen zu Allerheiligen Besuch vom SKN St. Pölten. Die Niederösterreicher spielten präzise und effizient, vorne wie hinten. Zur Halbzeit stand es nach durchwachsener Leistung und schwacher Rebound-Leistung der Heimischen bereits 34:68, der Drops war also schon so gut wie gelutscht.

Folglich schonten beide Teams in Hälfte zwei ihre Stars und spielten mit junger Truppe, gegen Ende sogar fast mit U21-Teams. Wohl der erfreulichste Punkt in der Bilanz der Eisenstädter: die jungen Drachen machten ihre Arbeit mehr als souverän und gewannen das letzte Viertel sogar mit 20:12.

Coach Felix Jambor findet nach dem Match klare Worte: „Es ist leider offensichtlich, dass wir in unserem momentanen Zustand nicht konkurrenzfähig sind für die erste Liga. Da fehlt es an Herz und Leidenschaft für unseren Verein, da geht es gar nicht um das Taktische. Das wird Konsequenzen zur Folge haben müssen, auch auf personeller Ebene.“ Was damit im Detail gemeint ist, soll sich in den nächsten Wochen zeigen.

Nach der 66:106-Niederlage ist der Fokus nun auf das Match gegen Gmunden (Samstag, 18 Uhr) gerichtet. Gegen den Meister aus Oberösterreich und Finals-MVP Daniel Friedrich – der am Mittwoch gegen Wels ein Tripple-Double holte (23 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists) – wäre ein Sieg eine Sensation.