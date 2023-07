Dragonz nächstes Jahr mit noch mehr rot-weiß-rot

Nachdem sich ein Großteil der Legionäre über den Sommer aus Eisenstadt verabschiedet hat, ist bei den BBC Nord Dragonz die Kaderplanung derzeit in vollem Gange. Eins steht dabei schon fest: Die Eisenstädter werden nächstes Jahr mit einer höheren Österreicher-Quote auflaufen.

Jüngste Ankündigung der BBC Nord Dragonz ist die Neuverpflichtung von Combo-Guard Lukas Hahn, der im Vorjahr noch bei den Traiskirchen Lions unter Vertrag stand. Der erfahrene Superligist - 2016 begann er seine Karriere bei den Kapfenberg Bulls - bildet mit Valentin Pasterk künftig das rot-weiß-rote Guard-Duo.

Im Vorjahr noch als Gegner, steht Lukas Hahn (Mitte) heuer mit den Drachen Lukas Knor (l.) und Petar Cosic (r.) als Kollegen am Feld. Foto: Malcolm Zottl

Hahn selbst ist bereits motiviert für die kommende Saison: „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe mit meinem neuen Verein. Ich bin schon sehr gespannt auf die Saison und kann es kaum erwarten, vor den heimischen Fans für die Dragonz aufzulaufen.”

„Mit Lukas Hahn ist uns ein richtiger Transfer-Coup gelungen. Lukas ist ein Combo Guard, der körperliche Voraussetzungen und ein Skillset mitbringt, die wir in dieser Form bis jetzt nicht im Team hatten. Das gibt uns die Möglichkeit, offensiv sowie defensiv flexibler zu spielen", bastelt Head Coach Felix Jambor bereits an der Taktik für die Saison 2023/2024. Hahn passt dabei perfekt in seinen Plan: „Ich bin überzeugt, dass wir hier ein optimales Umfeld bieten können und Lukas zu einem absoluten Leistungsträger reifen wird.”

Erst der Eigenbau, dann heimische Talente und zuletzt Legionäre als Ergänzung

Für General Manager Roland Knor stand seit dem Abgang von Fabio Söhnel fest, „dass wir unseren Weg fortsetzen wollen, unseren Kader um einen österreichischen Kern aufzubauen.“ Dort, wo es keine passenden heimischen Talente gibt, wollen sich die Dragonz nach „Legionären als Ergänzung“ umschauen. Neuzugang Hahn kann jedenfalls auf die Unterstützung des obersten Drachen zählen: „Ich denke, dass er mit den übrigen heimischen Talenten ein wichtiger Bestandteil der BBC Nord Dragonz wird.”

Lenny Grafl, Konstantin Sauer, David Trukesitz und Dogus Demirel halten den Drachen die Treue. Foto: BBC Nord, Wagentristl

Vor allem den jungen Eigenbau-Spielern wird ab dem Tip-Off wohl eine wichtigere Rolle zukommen als zuletzt. Neben den arrivierten Jung-Drachen Lukas Knor und Valentin Pasterk sollen auch Dogus Demirel und David Trukesitz sowie die zwei Jungspunde Konstantin Sauer und Lenny Grafl mehr Spielpraxis im BBC Nord-Dress bekommen.

Die Treue hält dem BBC Nord auch der Kapitän und Präsident des Burgenländischen Basketball Verbands (BBV), Sebastian Kunc. Gut stehen die Chancen auf Vertragsverlängerung auch bei Oldie Petar Cosic und 2,16 Meter-„Big Man“ Aristide Boya, eine offizielle Entscheidung steht aber noch aus. Adieu sagten neben Fabio Söhnel auch die drei Drachen aus Übersee, Kyran McClure, Jordan Roberts und Nick Allen.

Da schlagen Basketball-Herzen höher: Burgenland-Derby zum Saisonstart

Apropos Tip-Off: Jenen für die anstehende Saison hätten sich die Eisenstädter nicht schöner erträumen können. Gleich zum Start der neuen Saison steht für die Dragonz das Derby gegen die Oberwart Gunners an. Am 30. September in der Sporthalle Oberwart sind die Nordburgenländer nach dem Generalumbau des Kaders natürlich klarer Außenseiter. Möglich ist aber alles, ganz nach dem Motto: „Neue Saison, neues Glück“ .