Dragonz: Niederlage in letzter Minute

Zu Beginn mussten sich die Skeptiker auf der Tribüne die Augen reiben: Nach 4:23 Minuten führten die Drachen bereits mit 16:4 gegen die Favoriten aus Oberösterreich. Mario Spaleta hatte bis dahin bereits zehn Punkte auf dem Konto, bis zum Buzzer kamen nochmals zehn dazu. Die 2,08 Meter lange „Notlösung“ zwang die Flyers zu Time-Out und Systemumstellung und erwies sich erneut als goldrichtiger Ersatz für den verletzten Aristide Boya. Der Center beendete das Match mit einer Hunderter-Quote: acht von acht Würfen in der Zone und vier von vier von der Freiwurflinie versenkte der spätberufene Drache.

Noch beeindruckender, da aus größerer Distanz als Spaleta, war die Wurfleistung von Point Guard und MVP Lukas Hahn, bei dem zu zwei Drittel in der Zone und fünf von sechs Dreierversuchen versenkte der Ex-Traiskirchener. Erneut stark präsentierte sich auch Valentin Pasterk mit zehn Punkte, Routinier Petar Cosic fütterte seine Kollegen mit 13 Assists.

Drachen ging die Luft aus

Nach dem fulminanten Start mit 16 Punkten Vorsprung - zwischenzeitlich waren es sogar über 20 - schrumpfte die Führung bis zur Halbzeit auf noch immer komfortable zwölf Punkte. Vor dem entscheidenden Viertel waren es noch acht. Doch der Vorsprung schrumpfte, Wels nahm Spaleta mit zwei Big Guys gut aus dem Spiel und nach 35 Minuten war das Match erstmals wieder offen. Nach exakt 39 Spielminuten gingen die Flyers erstmals seit dem Tip-Off in Führung, eine nervöse Schlussminute und Diskussionen mit den Offiziellen brachten auch keine Wende mehr. Schließlich setzte es eine extrem bittere 82:86-Heimniederlage.

Natürlich schmerzt die späte „Watschen“ nachdem der klare Favorit schon fast geschlagen schien umso mehr. Es ist aber bei weitem nicht alles schlecht gelaufen, im Gegenteil: Die Drachen haben wichtige Lektionen für die kommenden Herausforderungen gelernt und gezeigt, was für enormes Potenzial in der Truppe von Head Coach Felix Jambor steckt.

Analysieren und gegen Klosterneuburg besser machen

„Das zweite Spiel, das wir verlieren, weil wir nicht ausboxen und nicht die richtigen Sachen machen, um gegen Druck zu bestehen“, fuchst Jambor das ähnliche Schlussresultat wie in der Woche zuvor gegen Oberwart. „Wels hat das Spiel über den Kampf gestohlen, das haben sie sehr gut gemacht. Aber wir müssen lernen, wie wir mit solchen Problemen umgehen. Sonst werden wir nicht viele Spiele gewinnen.”

Center Spaleta sieht die Schwächen seiner Drachen unter anderem am Rebound: „Es war ein schweres Spiel, wir hatten sie fast. Aber wir waren am Rebound unterlegen, haben einige kostbare Turnover begangen und so die Arbeit von drei Vierteln weggeschmissen.”

Am Samstag (18 Uhr) findet im Allsportzentrum gleich das nächste Heimmatch für die Drachen statt. Gegen die Klosterneuburg Dukes wäre ein Erfolgserlebnis durchaus möglich - und sicher auch nicht schlecht für die Moral im Team nach zwei bitteren Niederlagen.