Dragonz: „Trotz Negativ-Serie durchbeißen“

Die Trendwende für die BBC Nord Dragonz muss weiter warten. Auch gegen die Traiskirchen Lions setzte sich die Negativ-Serie der Eisenstädter fort. Wie bereits gegen die Timberwolves gingen auch diesmal alle Viertel an die Gegner, bei denen vor allem Ilja Gromovs mit einem Double-Double (17 Punkte, 14 Rebounds) herausstach. Nach der 63:91-Niederlage bleiben die Drachen in der Zwischenrunde damit bisher sieglos.

Lions zu stark, Drachen zu mutlos

Ähnlich wie in der Vorrunde hatten die Gastgeber gleich doppelt Pech: zum eigenen Formtief kam auch noch eine überdurchschnittliche Leistung der Gäste. „Offensiv fehlt der Rhythmus und das Selbstvertrauen“, analysiert General Manager Roland Knor und ergänzt: „Man muss aber auch das Positive mitnehmen.“ Etwa die aggressivere Defense. „Wir haben es endlich einmal geschafft, dass wir, was die Intensität angeht, mit den Gegnern mithalten können“, meint auch Kapitän Sebastian Kunc.

Dennoch könnte die Lage natürlich rosiger sein. „Durchbeißen“ sei nun die Devise, so Knor. Personaldiskussionen seien trotz Durchhängers kein Thema, stellt er proaktiv klar: „Oft gibt es in der Talsohle Diskussionen um Spieler- oder Trainerwechsel. Bei uns nicht, der Vorstand steht zu hundert Prozent hinter dem Team. Die Spieler müssen sich aus dem Tief selbst herausziehen, der Vorstand braucht die Geduld dafür.“

Anfangen müssen die Drachen dafür vor allem am Selbstvertrauen, so Knor. Die fehlenden Turnover in den vergangenen Runden führten spätestens seit dem Timberwolves Match zu fehlendem Spielspaß und Angst vor Fehlern, weiß auch der General Manager. Dennoch ist er von der Trendwende überzeugt. „Wir sind keine Eintagsfliegen, die fünf Siege am Konto haben wir nicht geschenkt bekommen. Wir kommen wieder.“

Auswärts gegen Kapfenberg: Leicht wird es nicht

Die Konzentration liegt nun bereits auf dem Match gegen die Kapfenberg Bulls am Samstag. Kunc: „Wir wollen auf alle Fälle ein offenes Spiel gestalten und im Idealfall den ersten Sieg im Play-Down aus der Steiermark mitnehmen. Wir hoffen auf einen Überraschungserfolg“, so Kunc. „Falls die Panthers diese Woche wieder verlieren, könnten wir sie so einholen.“

Indirekte Schützenhilfe könnten die Landeshauptstädter im Abstiegskampf ausgerechnet aus Mattersburg bekommen: wenn die Rocks in der Zweiten Liga der BBU Salzburge den Titel wegschnappen, gibt es keinen Aufstiegskandidaten für die Superliga, denn nur die Burgenländer haben keine Ambitionen der dritte rot-goldene Verein in der höchsten Spielklasse zu werden. Damit gäbe es aber auch keinen Absteiger, selbst wenn den Drachen der Klassenerhalt nicht eigenmächtig gelingt.