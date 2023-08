Drei Ex-Drachen in der Superliga

Gleich drei Nordburgenländerinnen werden ab dem Saisonstart für Superliga-Neuling St. Pölten auflaufen. Die Ex-Dragonz-Ladyz Alma Frantsich (Eisenstadt), Chiara Pavitsits (Steinbrunn) und Magdalena Nikolic (Draßburg) docken beim SNK St. Pölten an. Nach dem unrühmlichen Ende der BBC Nord Dragonz Ladyz in der 2. Bundesliga und Differenzen mit dem Verein (die BVZ hat berichtet) spielt das Trio ab Herbst in der höchsten Spielklasse.

Die drei folgen damit ihrer ehemaligen Trainerin Lana Petrovic, von der sich die Eisenstädter Dragonz wegen arbeitsrechtlichen und sportlichen Problemen getrennt haben.

Künftig schaut Coach Lana Petrovic (l.) der Steinbrunnerin Chiara Pavitsits (r.) bei den St. Pöltener Wölfinnen über die Schulter. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Zuletzt standen für die Neo-St. Pöltenerinnen Schnuppertrainings bei anderen Vereinen und sammelten 3x3-Turnier-Erfahrung – wohl gemerkt gegen Herren-Teams, die sie teilweise ordentlich abfertigten. Chiara Pavitsits schlüpfte bei der U18-Europameisterschaft sogar ins Nationalteam-Dress.

„Wir wollen Basketball spielen und die Chemie zwischen Lana und uns hat schon immer perfekt gepasst, daher nehmen wir auch die längere Anreise zu den Trainings im Sportleistungszentrum NÖ in Kauf“ so die drei Wölfinnen.

Stefan Worenz, Geschäftsführer des SKN Basketball, empfängt das Trio jedenfalls mit offenen Armen: „Wir können den jungen Talenten perfekte Trainingsbedingungen inklusive Physio und Kraftkammer anbieten, um sie optimal zu betreuen und zu fördern – wir leben hier Nachwuchsarbeit.“