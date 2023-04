Drei Runden vor Schluss: Tabelle durcheinander gewirbelt

Werbung

Eigentlich war das Match für die Drachen bereits nach dem ersten Viertel gelaufen: ein desaströser Start brachte die Gäste aus der Steiermark nach zehn Spielminuten mit 30:9 in Führung. Phasenweise holten die Drachen zwar auf, die schwache Chancenauswertung der Drachen und eine grundsolide Defensive der Bullen verhinderte aber eine Aufholjagd. Mit 27 Prozent Trefferquote hinter und 42 Prozent vor der Dreier-Linie kann man gegen ein Team wie die Kapfenberg Bulls - die sich im Laufe der Saison konsequent verbesserten - nicht bestehen.

„Da zwei Leute aus der Starting-Five heute gefehlt haben, wussten, dass es ein schwieriges Spiel werden wird. Kapfenberg ist auf allen Positionen sehr gut besetzt und somit ist eine verdiente Niederlage herausgekommen“, resümiert Forward Lukas Knor. Die 55:93-Niederlage kam also keinesfalls überraschend - mussten die Eisenstädter doch mit Kyran McClure und Aristide Boya auf die zwei wichtigsten Spieler verzichten.

Gratulation an Kapfenberg, sie sind mit einer unglaublichen Energie aus der Kabine gekommen. Sie haben ihre Physis durchgesetzt und das Spiel bereits im ersten Viertel entschieden. Kapfenberg war heute stärker und das muss man anerkennen. Headcoach Felix Jambor

Nick Allen riss die Drachen unterm Korb etwas heraus und lieferte zwölf Punkte sowie acht Rebounds. Mit einem Erfolgsquote von zwei aus sieben Versuchen in der Zone konnte er das Fehlen seines 2,16 Meter großen Centers aber nicht kompensieren. Ebenso fehlte McClure im Spielaufbau und bei den Distanzwürfen schmerzlich.

Auf der anderen Seite traf Lesley Varner (28 Punkte) hochprozentig und aus allen Lagen - oft nicht einmal durch Fouls zu stoppen. Brad Greene sicherte den Luftraum mit 17 Rebounds und zwölf Punkten, Amin Abdul Adamu steuerte 27 Punkte bei. Das Trio holte insgesamt nur einen Rebound weniger als alle Drachen zusammen und hätten mit 67 Punkten zu dritt die Drachen geschlagen - sogar deutlich.

Konstantin Sauer, Jahrgang 2007, feierte sein Superliga-Debüt. Oldie Petar Cosic wünschte beim Wechsel viel Erfolg. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Immerhin konnten die jungen Drachen etwas Erfahrung sammeln: Simon Killian und David Trukesitz durften ran, erstmals stand auch Konstantin Sauer, Jahrgang 2007, in der Superliga am Feld. Allerdings war die Partie wie erwähnt bereits nach dem ersten Viertel gelaufen - die Youngster durften dennoch erst in den letzten Minuten ans Werk. Sauer stand knapp drei Minuten am Platz und hätte sein Debüt fast noch mit einem Dreier zum Buzzer gekrönt. Für Trukesitz und Killian sprang dagegen nur eine magere Minute heraus.

Alles möglich im Tabellenkeller

Sowohl in der Qualifikations- als auch in der Platzierungsgruppe hat die letzte Runde einige überraschende Entwicklungen gebracht. Nachdem die Oberwart Gunners sich zuhause gegen die Dominatoren BC Vienna durchsetzten, kletterten die Gmunden Swans an die Tabellenspitze. Im Keller überraschten die Fürstenfeld Panthers im negativen Sinn: Sie mussten sich den Timberwolves geschlagen geben, die damit auf den zehnten Platz vorrückten. Die jungen Wiener liegen damit zwei Punkte vor den Eisenstädtern und einen vor den Steirern.

Ein Punktegleichstand mit den Timberwolves wäre für die Drachen dank Vorteil in den direkten Duell (3:1) genug für Platz zehn. Bei einem Patt in der Tabelle mit den Panthers würden die Eisenstädter allerdings den Kürzeren ziehen. Welches Szenario eintrifft, haben die Drachen im letzten Match der Saison selbst in der Hand. Schaffen die Dragonz den ersten Sieg gegen die Fürstenfeld Panthers in der Superliga, wäre das Saisonziel - Platz zehn - erreicht. Schützenhilfe braucht es aber doch auch: Die Wölfe und die Panthers dürfen dafür nicht mehr gewinnen.

Headcoach Felix Jambor war nicht mit allen Entscheidungen der Unparteiischen zufrieden. Für das Ergebnis waren die Pfiffe allerdings ohnehin irrelevant. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Am Montag (17.30 Uhr) reisen die Burgenländer nach Graz zum UBSC. Die Truppe um Top-Scorer Zach Cooks geht dabei als Favorit in die Begegnung. Die Chancen der Drachen hängen wohl auch stark davon ab, ob McClure und Boya rechtzeitig wieder zum Team stoßen.