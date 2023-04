Dritter Sieg in Folge: Gunners gewinnen auch bei Vienna

Werbung

Richtig starke Vorstellung der Oberwart Gunners am gestrigen Donnerstagabend! Mit einem deutlichen Auswärtserfolg bei BC Vienna ließ die Truppe von Headcoach Horst Leitner aufhorchen - am Ende stand ein 79:64-Sieg.

Die Gunners starteten dabei richtig flott ins Spiel: Nach nicht einmal eineinhalb Minuten stand es bereits 11:0 für die Gäste, die von einigen Fans begleitet wurden. Mit Fortdauer des ersten Viertels kam der amtierende Meister dann besser rein, Viertel eins ging dennoch mit 21:16 an die Gunners.

Auch zu Beginn des zweiten Viertels gaben die Gäste wieder Gas - die erste Halbzeit wurde schließlich bei einem Stand von 40:25 zugunsten der Leitner-Mannschaft, die auf die verletzten Edi Patekar und Magdy Abou-Ahmed verzichten musste, beendet.

Nach der Pause zeigte sich die Partie ähnlich. Zwischenzeitlich wuchs der Gunners-Vorsprung gar auf 22 Punkte an. Die Wiener bäumten sich in Folge zwar nochmal auf, um die Gunners ernsthaft zu gefährden, reichte es aber nicht.

„Hier zu gewinnen - mein Lob“

Oberwart-Coach Horst Leitner zeigte sich im Anschluss an den Sieg freilich erfreut: „Schweres Spiel gegen die beste Mannschaft Österreichs. Hier zu gewinnen - mein Lob an den Charakter der Mannschaft“, meinte er gegenüber der Liga-Homepage.

Kapitän Sebastian Käferle erklärte gegenüber selbiger: „Wir haben unseren Gameplan bis auf ein paar wenige Minuten im dritten Viertel perfekt umgesetzt und man sieht, unsere Defense funktioniert auch gegen Wien.“

Für die Oberwarter war es nach dem Auswärtserfolg gegen Gmunden und dem Heimsieg gegen St. Pölten in der Vorwoche bereits der dritte Sieg in Serie. Mit diesem sicherte man auch Platz drei in der Superliga-Platzierungsrunde ab. Dort warten nun noch zwei Spiele, ehe die Play-off-Phase startet.

STATISTIK

BC GGMT Vienna vs. UNGER STEEL Gunners Oberwart 64:79 (16:21, 25:40, 43:55)

Beste Werfer: Vujosevic 17, Manigat 12, Murati und Rados je 9 bzw. Hanes 17, Howard und Poljak je 14, Köppel 12.