Erst Gmunden, dann St. Pölten: Schweres Doppel für die Gunners

Für die Oberwart Gunners geht es schön langsam in die entscheidende Phase der Liga! Das bedeutet auch, dass die Spielpausen sukzessive kürzer werden. Jetzt warten bis Saisonende nur mehr Wochen mit jeweils zwei Spielen auf die Mannschaft von Headcoach Horst Leitner. Erstmals seit längerem gab es das in der vergangenen Woche: Am Donnerstag gastierten die Gunners bei Klosterneuburg und holten dort einen Sieg; am Sonntag hatte man gegen Wels das Nachsehen.

In dieser Woche heißen die Gegner Gmunden (morgen, Donnerstag, 19, auswärts) und St. Pölten (Sonntag, 17.30, zuhause). Besonders der erste Kontrahent hat es dabei in sich. Die Gmundner schweben seit einigen Wochen auf einer wahren Erfolgswelle. Im Jänner holten die Swans den Cupsieg, zuletzt gewann man bei Leader BC Vienna mit 80:79, womit man sich auch in der Liga den Platz an der Sonne holte.

Gmunden auf Erfolgswelle, St. Pölten auf Augenhöhe

In Oberösterreich wartet somit eine schwere Aufgabe für die Gunners. Wichtiger erscheint da am Sonntag das Heimspiel gegen den SKN St. Pölten. Die Niederösterreicher stehen vor der Doppelrunde mit 15 Punkten auf Platz fünf - unmittelbar hinter den Gunners, die bei 17 Zählern halten.

Im Oberwarter Lager betont man immer wieder, wie wichtig es wäre, die Play-offs mit einem Heimspiel zu starten. Nur die ersten vier Plätze berechtigen dazu, gegen St. Pölten soll also bestenfalls ein Sieg her; erst geht es aber nach Gmunden...