Gunners mit dem dritten Saisonsieg im dritten Spiel

Drittes Spiel, dritter Sieg für die Oberwart Gunners – der Saisonstart ist also mehr als gelungen! Nach Siegen in den Derbys gegen Eisenstadt (78:73) und Fürstenfeld (69:62) durfte die Mannschaft von Horst Leitner nun auch gegen die Vienna Timberwolves jubeln – am Ende stand ein 67:61 auf der Anzeigetafel.

Leitner erklärte: „Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet und haben in der ersten Halbzeit 18 Minuten lang super performt. in den verbleibenden zwei Minuten haben wir es in meinen Augen verpasst, das Spiel zu finishen“, so Leitner.

Der Start in die zweite Hälfte verlief laut dem Headcoach auch gut, „in Folge kamen wir etwas aus dem Rhtyhmus, weil das Spiel ziemlich zerfahren war.“ Im Großen und Ganzen zeigte sich Leitner mit der Leistung aber zufrieden. Das war in der Vorwoche nach dem Spiel gegen Fürstenfel noch nicht so, „jetzt sind wir konzentrierter aufgetreten. Im Gesamten war es ein Schritt nach vorne und wir hatten das Spiel über die gesamte Distanz auch im Griff. Ich glaube, die Timberwolves lagen nie in Führung.“

Nach den drei Siegen geht es nun packend weiter. Am Sonntag wartet wohl das erste Top-Spiel auf Sebastian Käferle und Co. – die Kapfenberg Bulls, die hohe Ambitionen hegen, gastieren in Oberwart. Leitner erklärt: „Wir müssen uns auf einen Gegner einstellen, der eine aggressive Spielform hat und mit schnellen Würfen erfolgreich sein will.“ Da wollen die Gunners mit Struktur dagegenhalten. Welche Spielweise sich durchsetzt, wird sich ab 19.15 Uhr zeigen. Leitner will sich aber nicht von den vermeintlich starken Bulls blenden lassen: „Auch die Spiele gegen Eisenstadt, Fürstenfeld und Wien waren fordernd.“

Edi Patekar plagen aktuell Achilessehnenprobleme – ob er am Sonntag spielt, war zu Wochenbeginn noch fraglich. Vor dem Spiel der Superliga-Basketballer gibt es ein weiteres Highlight in der Oberwarter Sporthalle: Um 14 Uhr empfängt die neu gegründete Landesliga-Mannschaft der Oberwart Guardians die Mattersburg Rocks zum Derby.