Gunners mit Heimniederlage gegen Wels

Werbung

Nach einer guten Leistung in Klosterneuburg am Donnerstag war am Sonntag im Heimspiel eigentlich alles angerichtet, um den zweiten Sieg in Serie folgen zu lassen. Damit wurde es aber nichts: Die Oberwart Gunners verloren gegen Wels letzlich doch klar.

Nach Viertel eins hatte das nicht den Anschein. Da lag die Mannschaft von Headcoach Horst Leitner noch in Front. Das 24:23 nach dem ersten Abschnitt war im zweiten Part der Partie aber schnell verflogen. Mit nur sechs Punkten kamen die Gunners bis zur Halbzeit klar ins Hintertreffen, Wels hingegen gelangen in dieser Zeit starke 19 Punkte. Mit Start von Viertel drei holten die Gunners auf - 40:47. Näher kam man aber nicht mehr an die Flyers heran.

Bitter im Kampf um Platz drei

Die Niederlage schmerzt vor allem im Kampf um Platz drei. Den holten sich nun die Oberösterreicher nämlich von den Gunners zurück. Gunners-Assistant Coach Balazs Tako und Spieler Edi Patekar schlugen nach dem Spiel gegenüber der Liga-Homepage in die gleich Kerbe. „„Das heute war weit von dem entfernt, wo wir sein können und müssen in den Play-offs. Wir haben jetzt Zeit, um an den Fehlern zu arbeiten“, meinte etwa Patekar.

Die nächste Chance auf einen Sieg gibt es schon am Donnerstag (19) in Gmunden, wenngleich die Aufgabe bei den Swans ungemein schwer ist. Am Sonntag (17.30) steht dann ein - Stichwort Kampf um Platz drei und vier - wichtiges Heimspiel gegen St. Pölten an.