Gunners reisen zu Tabellenführer Vienna

Werbung

Hinter den Oberwart Gunners liegt eine erfolgreiche Woche. Am vergangenen Donnerstag schlug man auswärts die Gmunden Swans (84:81), am Sonntag folgte dann ein Heimerfolg gegen den SKN St. Pölten. Besonders der Erfolg gegen Gmunden kam doch überraschend.

Headcoach Horst Leitner fasste die beiden Spiele in seiner Analyse wie folgt zusammen: „Von der Umsetzung und dem generellen Auftreten her, war das richtig cool. Und ich glaube auch, dass schon beide Spiele aussagekräftig waren.“ Nicht nur die zwei Siege schmecken dabei, auch fixierte man dadurch als aktuell Dritter quasi seinen Top-4-Platz, hat also Heimvorteil im Play-off-Viertelfinale.

Fader Beigeschmack: Patekar und Abou-Ahmed verletzt

Davor stehen aber noch drei Spiele in der Platzierungsrunde an. Und da will man sich klarerweise gut auf die heiße Liga-Phase vorbereiten. Das erste der drei Spiele wartet schon am morgigen Gründonnerstag (19 Uhr) bei BC Vienna, wo die Trauben generell hoch hängen.

Dennoch konnten die Gunners dort heuer schon einmal gewinnen. Für Leitner bleibt der amtierende Meister und Tabellenführer trotzdem klarerweise ein „Hammer-Gegner“. Wenig anders wird die Aufgabe dann am Ostermontag in Wels. Die sind aktuell Fünfter und „Auswärtsspiele dort immer schwierig“, weiß Leitner. Vielleicht kann man seine kleine Siegesserie aber ja gleich in doppelter Form fortsetzen.

Was die Freude über die letzten Erfolge und die Vorfreude auf die beiden bevorstehenden Partien trübt: Gegen St. Pölten mussten Edi Patekar und Magdy Abou-Ahmed verletzt raus.

„Edi könnte uns mit einer Schulterverletzung zwei, drei, vier Wochen fehlen, Magdy verletzte sich am Sprunggelenk und ist sicher einmal für zehn Tage out“, informierte Leitner. „Das ist insofern bitter, weil beide wichtige Spieler in unserer Rotation sind. Und von der leben wir.“