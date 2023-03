Gunners siegen in Klosterneuburg

Werbung

Es war der Abend der Auswärtsteams in der Basketball Superliga. Insgesamt vier Spiele fanden gestern, Donnerstag, statt, in allen vier Fällen konnten sich die Gästemannschaften durchsetzen. Darunter auch die Oberwart Gunners, die das platzierungstechnisch so wichtige Spiel in Klosterneuburg mit 81:67 für sich entschieden.

Nach dem ersten Viertel lagen die Gunners noch zurück, mit Fortdauer des zweiten Viertels holte man sich aber mehr und mehr die Spielkontrolle, die man schließlich nie abgeben sollte. Zwischendurch führten die Gunners mit 16 Punkten Vorsprung, am Ende stand ein solider +14-Sieg.

Der Erfolg gegen Klosterneuburg war der erste Sieg der Oberwarter in der Platzierungsrunde nach zuvor drei Niederlagen. Gleichzeitig holte sich die Mannschaft von Headcoach Horst Leitner damit Rang drei zurück. Für einen Heimvorteil in den späteren Play-off-Viertelfinals wichtig - jeder Top 4-Platz berechtigt dazu.

Weiter geht es für die Leitner-Truppe gleich am Sonntag (17.30) zuhause gegen Wels, jene Mannschaft, die derzeit auf Platz vier steht. Es wartet somit das nächste heiße Duell.

Aufzeigen konnten gestern indes auch die Gmunden Swans, die bei Meister BC Vienna 80:79 gewannen und so auf Platz eins sprangen.

STATISTIK

BK IMMOunited Dukes vs. UNGER STEEL Gunners Oberwart 67:81 (16:15; 33:41; 51:61)

Beste Werfer: Bracy-Davies 14, Bauer und Burgemeister je 13 bzw. Hanes 23, Poljak 17, Howard 11