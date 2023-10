Gunners trotz zweier Siege mit Verbesserungspotenzial

Der Saisonstart der Oberwart Gunners ist geglückt. Nach dem 78:73-Auftakttriumph über die Eisenstadt Dragonz legten Oberwarts Basketballer nun auch gegen Fürstenfeld nach. Im zweiten Derby innerhalb einer Woche gewann die Mannschaft von Horst Leitner mit 69:62. Dabei war der zweite Sieg hart erkämpft. Über drei Viertel lagen die Gunners in Rückstand. Vor dem Beginn des letzten Abschnitts lag man fünf Punkte zurück – mit einer starken Schlussperfomance zogen sich die favorisierten Gunners aber gerade noch aus der Schlinge.

Leitner erklärte: „Der Sieg ist wichtig, das zählt. Aber mit der Leistung können wir nicht zufrieden sein. Es war drei Viertel lang ein sehr mühsames Spiel.“ Sprich, es gibt trotz der beiden Auftakterfolge noch Verbesserungspotenzial. „Klar“, so Leitner. Gegen Fürstenfeld habe man in der ersten Halbzeit schlecht verteidigt, „dadurch ist uns auch der Rhythmus in der Offensive abhanden gekommen und Fürstenfeld hat Selbstvertrauen geschöpft.“

„Wir waren jedenfalls nicht konzentriert genug, vielleicht nahmen ein paar Spieler Fürstenfeld aufgrund ihrer klaren Niederlage gegen Traiskirchen (92:44, Anm.) auf die leichte Schulter, das darf aber eigentlich nicht passieren.“

Sei´s drum – die Punkte sind eingetütet und die Aufgabe erfüllt. Am Sonntag geht es für die Gunners in der dritten Runde zu den Vienna Timberwolves. Es steht also wieder ein Auswärtsspiel am Plan. Der punktetechnisch makellose Start soll Selbstvertrauen geben, die Wiener darf man aber ebenfalls nicht unterschätzen, fordert Leitner: „Wir müssen konzentrierter und konsequenter an die Sache rangehen.“ Mit den Timberwolves kreuzte man bereits im ersten Vorbereitungsspiel zur heurigen Saison die Klingen. Damals gewannen die Gunners klar. „Das sagt wenig aus, es wird ein ganz anderes Spiel“. will Leitner das nicht überbewerten.

In der Woche darauf wird es dann für die Gunners richtig ernst, wenn das Top-Team aus Kapfenberg zu Gast ist. Fit sind bei der Leitner-Truppe aktuell alle, Florian Köppel ist aber aufgrund seines Grundwehrdienstes zeitlich eingeschränkt.