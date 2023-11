Gunners verloren in Graz - Dragonz gegen St. Pölten

OBERWART GUNNERS An Allerheiligen war Großkampf-Tag in der Superliga angesagt. Die Oberwart Gunners spielten beim UBSC Graz. Dort setzte es nach dem Cup-Sieg gegen die Dragonz (siehe unten) leider kein Erfolgserlebnis. Den Flow vom Derby zeigte man nur zu Beginn des Spiels, das erste Viertel entschieden die Gunners für sich, zur Halbzeit lag die Mannschaft von Headcoach Horst Leitner dann mit 40:43 zurück. Bis zum Ende des Spiels kam man nicht mehr ran – 71:83. Bereits am Sonntag geht es für die Oberwarter nun in Traiskirchen weiter – gegen die Lions will man eine Reaktion zeigen. Coach Leitner erwartet einen sehr athletischen Gegner: „Da müssen wir hochkonzentriert sein.“ Vor dem Gang nach Traiskirchen stehen die Gunners am sechsten Tabellenplatz. Spannend, denn die Lions rangieren als Fünfter nur einen Platz davor und haben gleich viele Siege wie die Oberwarter zu Buche stehen - nämlich drei.

BBC NORD DRAGONZ Die BBC Nord Dragonz empfingen zu Allerheiligen Besuch vom SKN St. Pölten. Die Niederösterreicher spielten präzise und effizient, vorne wie hinten schenkten sie kaum etwas her. Zur Halbzeit stand es nach durchwachsener Leistung und schwacher Rebound-Quote der Heimischen bereits 34:68, der Drops war also schon so gut wie gelutscht. Folglich schonten beide Teams in Hälfte zwei ihre Starting Five und spielten mit junger Truppe. Wohl der erfreulichste Punkt in der Bilanz der Eisenstädter: die jungen Drachen machten ihre Arbeit mehr als souverän und gewannen das letzte Viertel sogar mit 20:12. Coach Felix Jambor fand für die Negativ-Serie, die aktuell auch den letzten Platz zu Folge hat, klare Worte: „Es ist leider offensichtlich, dass wir in unserem momentanen Zustand nicht konkurrenzfähig sind für die erste Liga. Da fehlt es an Herz und Leidenschaft für unseren Verein, da geht es gar nicht um das Taktische. Das wird Konsequenzen zur Folge haben müssen, auch auf personeller Ebene.“ Nach der 66:106-Niederlage ist der Fokus nun ganz auf das Match gegen Gmunden (Samstag, 18 Uhr) gerichtet.

Das Cup-Derby in der Nachbetrachtung

Oberwart Gunners – BBC Nord Dragonz 101:73. Die Rollen waren vor dem Cup-Achtelfinal-Spiel in der Oberwarter Sporthalle am Samstagabend klar verteilt – und an der klaren Rollenverteilung sollte sich auch im Verlauf des Spiels nichts ändern. Die Oberwart Gunners zogen mit einem souveränen 101:73-Erfolg in das Viertelfinale ein. Der erste Abschnitts des zweiten Burgenland-Derbys der Saison verlief dabei noch relativ ausgeglichen. Mit einem 17:14-Vorsprung der Gunners ging es erstmals in eine kurze Verschnaufpause.

Kris Monroe avancierte im Cup-Achtelfinale gegen die Dragonz mit 27 Punkten zum Matchwinner. Foto: Max

Im zweiten Viertel zeigten die Oberwarter dann ihre Klasse und zogen bis zur Pause auf 48:27 davon, im dritten Viertel konnten die Eisenstadt Dragonz den Rückstand etwas verringern, am Sieg der Oberwarter gab es aber nichts mehr zu rütteln. Stattdessen machten die Gunners im letzten Abschnitt die Sache nochmals deutlicher. Oberwarts Headcoach Horst Leitner war im Nachgang zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft: „Wir haben solide verteidigt und waren offensiv effizient – und haben endlich einmal gut getroffen. Es war keine Mega-Leistung, aber es war okay.“

Für die BBC Nord Dragonz kam das Cup-Aus zumindest mit einer knapperen Niederlage als in den zwei Matches zuvor. „Wer unsere letzten Spiele gesehen hat, sieht aber, dass das definitiv ein Schritt in die richtige Richtung war“, wusste der Headcoach der Eisenstädter, Felix Jambor. Nach der Derby-Niederlage zeigte er sich als fairer Verlierer: „Gratulation an die Oberwart Gunners zum hoch verdienten Aufstieg im Cup. Aber ich glaube auch, wir haben nach Anfangsschwierigkeiten besser ins Spiel gefunden und besser mit dem Druck umgehen können.“

Das Viertelfinale steigt Anfang Dezember, der Gegner der Gunners stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.