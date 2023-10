Gunners wurden ihrer Favoritenrolle gerecht, Dragonz wehrten sich gut

Der Startschuss zur neuen Spielzeit in der Basketball-Superliga ist gefallen. Am vergangenen Samstag pilgerten hunderte Fans in die Sporthalle Oberwart, um den besten Basketballern des Landes zuzusehen. Die Gunners empfingen wie schon im Vorjahr in Runde eins die BBC Nord Dragonz aus Eisenstadt, setzten sich mit 78:73 durch und wurden damit auch ihrer zugeteilten Favoritenrolle gerecht.

Bereits zu Beginn zeigte die gestandene Superliga-Mannschaft von Headcoach Horst Leitner, wer Herr im Haus ist. In den ersten sieben Minuten ließ das Heimteam keinen Punkt der Eisenstädter zu. Gegen Ende des ersten Viertels kamen die Landeshauptstädter aber doch auf – Abschnitt eins endete mit 18:12 für die Gunners, die bis zur Pause ihre Führung auf 15 Punkte ausbauten. Der Vorsprung wurde im dritten Abschnitt aber nach und nach weniger – 51:47 nach 30 Minuten.

„Ein klassisches erstes Saisonspiel“

Zu Beginn des letzten Viertels zogen die Gunners erst wieder davon, nur um Eisenstadt dann nochmal auf drei Punkte rankommen zu lassen – anbrennen sollte aber letztlich nichts mehr.

Die Leitner-Truppe feierte letztlich den Derbysieg. Für den Headcoach war es die „Pflichtaufgabe, die wir nicht mit Kür, aber souverän erfüllten. Energetisch war es vom Großteil der Mannschaft gut, in der Abstimmung hat man aber doch gesehen, dass es ein klassisches erstes Saisonspiel war. Wir haben immerhin fünf neue Spieler, das wird noch etwas brauchen“, erklärte Leitner. So klar wie im letzten Jahr, als die Gunners Eisenstadt in der ersten Runde mit 89:63 in die Schranken wiesen, wurde es nicht. Für Leitner auch, weil der Gegner mehr Gegenwehr als im Vorjahr leistete. „Sie haben eine starke Truppe und sind um einiges besser geworden. Das werden interessante Derbys heuer.“

Die favorisierten Oberwart Gunners siegten zum Auftakt der Superliga im Derby gegen Eisenstadt mit 78:73. Starke Dragonz forderten die Oberwarter aber weit mehr als noch im Vorjahr. In Runde zwei geht es für die Gunners nach Fürstenfeld, die Dragonz wollen ihren Auftritt gegen Wels bestätigen.

Für die Gunners geht der Blick jetzt weiter nach Fürstenfeld, dort gastiert man am Samstag – es wartet also in Runde zwei gleich das nächste Derby. Und der nächste Sieg? „Unser Anspruch ist es, auch dort zu gewinnen“, weiß Leitner. Mit den Panthers geht es gegen „eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft.“ In Traiskirchen kamen die Fürstenfelder unter die Räder. „Sie werden auch noch brauchen, haben aber sicher Potenzial.“ Eine kleine Viruswelle, die die Oberwarter schon vor dem Dragonz-Spiel schwächte, ist übertaucht – es werden also alle Mann dabei sein. Florian Köppel, der seinen Grundwehrdienst antrat, könnte fehlen.

Erfreuliche Leistung, ernüchterndes Ergebnis

Wie bei den Derbys in der abgelaufenen Saison war auch diesmal das Motto bei den Eisenstädtern: „Wir haben nichts zu verlieren und können nur überraschen.“ Vielleicht war es auch diese erwartungslose Haltung der Drachen, die dann am Feld beflügelte.

Den Kreuzbandriss-Ausfall von Center Aristide Boya, der eigentlich ein Super-GAU für die Drachen war, merkte man am Feld gar nicht. Der Grund dafür hat einen Namen: Mario Spaleta. Der „Ersatz“-Center spielte eine grandiose Partie, Pero Cosic versorgte den Last-Minute-Drachen mit Assists und trug damit zu Spaletas 24 Punkten bei – womit der 2,08 Meter-Mann bester Spieler am Platz war. Nur ein Rebound fehlte Spaleta, um den Saisonstart und seinen ersten Auftritt im Drachen-Dress mit einem Double-Double zu vergolden. Cosic kam in knapp 35 Minuten auf 15 Punkte.

Sehr stark war auch die Leistung von Filip Bjelanovic, der trotz katastrophaler 17 Prozent-Quote innerhalb der Zone dank dreier von neun Dreiern sowie acht von acht Freiwürfen 19 Punkte für die Dragonz anschrieb. Point Guard Lukas Hahn erwischte keinen guten Tag und kam auf nur sechs Punkte. Solider spielte Valentin Pasterk mit acht Punkten von der Bank. „Ich bin aber richtig stolz auf meine Burschen, wie sie in der zweiten Halbzeit reagiert haben und den Kampf angenommen haben. Man kann auf dieser Leistung aufbauen“, resümierte Coach Felix Jambor.

Ein Blick auf die Statistik zeigt aber auch eine Schwäche der Drachen: 65 von 73 Punkten kamen von den Starting Five, was im Lauf der Saison noch für Probleme sorgen könnte.

Gegen die Flyers Wels, die für die aktuelle Saison Renato Poljak aus Oberwart abgeworben haben, erwartet die Dragonz nicht gerade ein leichtere Aufgabe, sondern das nächste Team der Top-Vier.

Mit Spaleta ist man gegen die oberösterreichischen Big Guys jedenfalls besser aufgestellt als im Vorjahr. Tip-Off beim ersten Heimmatch ist am Samstag um 18 Uhr.

Statistik und Vorschau

Unger Steel Gunners Oberwart – COLDAMARIS BBC Nord Dragonz 78:73 (18:12; 40:25; 51:47).-

Beste Werfer Gunners: James Graham 22, Trevion Lamar 19, Daniel Köppel und Edi Patekar je 9.

Beste Werfer Dragonz: Mario Spaleta 24, Filip Bjelanovic 19, Petar Cosic 15.

Weitere Ergebnisse der ersten Runde

Arkadia Traiskirchen Lions – CITIES Panthers Fürstenfeld 92:44, Raiffeisen Flyers Wels – BK IMMOunited Dukes Klosterneuburg 60:74, OCS Swans Gmunden – BC Vienna 82:77, SKN St. Pölten Basketball – OCS Capital Bulls Kapfenberg 90:85.

Vorschau zweite Runde

Samstag, 17.30 Uhr: BK IMMOunited Dukes – OCS Swans Gmunden; 18 Uhr: COLDAMARIS BBC Nord Dragonz – Raiffeisen Flyers Wels; 19 Uhr: CITIES Panthers Fürstenfeld – Unger Steel Gunners Oberwart, OCS Capital Bulls Kapfenberg – Vienna Timberwolves. Sonntag, 17.30 Uhr: UBSC Raiffeisen Graz – SKN St. Pölten Basketball, BC Vienna – Arkadia Traiskirchen Lions.