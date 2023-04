Basketball Superliga Heroischer Sieg für die Oberwart Gunners

Foto: Pictorialviewitlikejenni

D ie Gunners gewannen am Dienstagabend ein nervenaufreibendes zweites Viertelfinal-Spiel in Klosterneuburg mit 66:61. Damit steht es in der Serie 1:1.