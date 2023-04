Letzter Tanz vor den Play-offs: Gunners gegen Dukes

Werbung

Einmal noch Platzierungsrunde spielen, bevor es heiß wird. Am kommenden Donnerstag, dem 20. April, starten in der Basketball Superliga die Viertelfinal-Spiele. Davor stehen am Wochenende noch die letzten Platzierungsrunde-Matches an. Für die Gunners geht es am Samstag (17.30) daheim gegen Klosterneuburg zur Sache.

Wobei zur Sache wohl etwas zu hoch gegriffen ist: Die Ränge drei bis sechs in der Liga sind bereits alle vergeben, das Spiel punktetechnisch also irrelevant. Für die Viertelfinals aber durchaus spannend. Die Gunners haben Platz drei inne, die BK Dukes Platz sechs. Somit treffen die beiden nicht nur am Samstag aufeinander, sondern auch in den ersten Play-off-Spielen.

Ob angesichts dieser Tatsache gepokert wird? „Nein, von unserer Seite aus sicher nicht“, erklärt Gunners-Headcoach Horst Leitner. „In dieser Phase der Saison kennt sowieso schon jeder jeden, jetzt gibt es keine Geheimnisse mehr, jetzt gilt es nur mehr zu liefern“, begründet er. Dennoch kann man sich am Samstag zumindest noch einen Ausrutscher erlauben, später nicht mehr.

Personell zeigten sich bei den Gunners zuletzt Sebastian Käferle und Derek Hanes angeschlagen, beide sollten gegen die Niederösterreicher aber zurück in den Kader kehren. Edi Patekar und Magdy Abou-Ahmed, die es schwerer traf, werden wohl hingegen noch pausieren müssen.