Neuer Co-Trainer und ein Legionär für die Dragonz

Schon jetzt steht fest: „eines der kleinsten Teams der Liga“ werden die Dragonz nächstes Jahr wohl nicht mehr sein. Dafür sorgen die nun angekündigten Personalentwicklungen bei den Eisenstädter Superligisten. Big Man Aristide Boya (2,16 Meter) bleibt nun fix in der Landeshauptstadt und bekommt Verstärkung von einem hochgewachsenen Legionär: Small Forward Tyler Stewart (2,03 Meter) aus den USA schlüpft ab dem Saisonstart am 1. Oktober ins BBC Nord-Dress.

Center Aristide Boya behält hoffentlich auch kommende Saison die Lufthoheit im Eisenstädter Allsportzentrum. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Tyler Stewart hat an der Saint Francis University in den USA und zuletzt in der isländischen Liga bereits seine Klasse gezeigt. Mit 17 Punkten pro Spiel in der NCAA Division 1, der stärksten College-Liga, bei durchschnittlich drei Rebounds und 33-prozentiger Dreier-Quote darf man sich von Stewart neuen Schwung in der Offense erwarten. Auch in Island zeigte Stewart konstant Leistungen auf hohem Niveau - und das in allen Bereichen. Für die drittplatzierten der isländischen Liga holte er bei durchschnittlich 29 Minuten Spielzeit pro Match 17 Punkte, bei 33-prozentiger Dreier- und 85-prozentiger Freiwurf-Quote. Das ganze garnierte er noch mit zwei Steals, einem Block, drei Assists und stolzen 7,7 Rebounds im Schnitt.

Erster Co-Trainer der Vereinsgeschichte

Alle Funktionen, die General Manager Roland Knor im Verein ausübt aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Eine seiner vielen - offiziellen wie inoffiziellen - Tätigkeiten im Verein war auch, Head Coach Felix Jambor zur Seite zu stehen. Damit sich dieser nicht mehr sprichwörtlich „zerreißen“ muss und vor allem auch um zusätzliche Expertise ins Nordburgenland zu holen, verpflichtete der BBC Nord mit Mahir Solo erstmals einen Co-Trainer - eigentlich Standard in der höchsten österreichischen Liga.

Solo Mahir war zuletzt bei Rendsburg in Deutschland im Einsatz, nun wechselt er an die Seite von Head Coach Felix Jambor. Foto: BBC Rendsburg

Der bosnisch-herzegowinische Coach war die letzten acht Jahre in Deutschland bei diversen Vereinen zwischen Regional- und Bundesliga tätig, zuvor machte er Station bei den Damen von UBI Graz und beim Nachwuchs der Basket Flames.

Neben Aristide Boya verlängerte auch Petar Cosic bei den Landeshauptstädtern. Der38-jährige Routinier ist auch in der Landesliga und im Nachwuchsbereich bei den Drachen als Coach im Einsatz.