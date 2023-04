Saisonfinale für die Dragonz: Alle in die Halle

Werbung

Für die BBC Nord Dragonz war die vergangene Woche nicht gerade von Erfolg gekrönt. Gegen die Kapfenberg Bulls setzte es ohne die zwei derzeit wertvollsten Spieler, Kyran McClure und Aristide Boya, eine bittere 55:93-Niederlage vor Heimpublikum.

Auswärts beim UBSC Graz lief es zwar in der Offensive etwas besser, die Steirer gewannen letztlich aber klar mit 101:80. McClure und Boya meldeten sich nach Knieproblemen eindrucksvoll zurück: Boya mit einem souveränen Double-Double (22 Punkte, 13 Rebounds), McClure mit 18 Punkten.

„Wir haben heute vor allem den Anfang verschlafen, viele einfache Layups kassiert und nicht ins Spiel hineingefunden“, konstatierte Forward Lukas Knor selbstkritisch nach dem Match. Headcoach Felix Jambor bemängelte die vielen Turnover und Fastbreaks, sieht vor allem gegen Ende aber auch Positives: „Wir haben zwar noch gezeigt, dass wir mithalten könnten, aber es hat nicht mehr gereicht.“

Letzte Runde um die Ehre

Im letzten Match der Saison geht es nun darum, doch noch mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen - am besten ohne die Rote Laterne im Gepäck.

Das Saisonziel der Dragonz, nicht auf den letzten beiden Plätzen zu landen, geht sich wegen der starken Leistung der Timberwolves im Saisonfinish nicht mehr aus. Gegen Erzrivalen Fürstenfeld Panthers spielen die Eisenstädter aber im dritten burgenländisch-steirischen Duell in Serie um die Ehre: Der Verlierer geht als Tabellenletzter in die Sommerpause. Absteigen muss heuer niemand, für die Stimmung bei Team und Fans wäre ein Sieg aber wichtig. Letztere können Erstere am Samstag (17.30 Uhr) im Allsportzentrum anfeuern.

Zuletzt lief es auch bei den Steirern nicht ganz rund, in der Qualifikationsrunde konnten sie so wie die Dragonz nur zwei Siege landen. Im letzten Spiel mussten sie sich den Traiskirchen Lions in der Verlängerung geschlagen geben. Damit geht es in dieser Partie noch um einiges, der Sieger wird die Saison auf Platz 11 abschließen, dem Verlierer bleibt die Rote Laterne.

„Meet and Greet“ mit dem Superliga-Team im Cebu

„Wir können uns mit einem Heimspiel gegen die Fürstenfeld Panthers aus unserer ersten BSL Saison verabschieden. Und gleichzeitig haben wir es in der eigenen Hand den elften Platz zu erobern, was ein großer Erfolg für uns wäre! Wir freuen uns auf unsere tollen Fans und auf die Herausforderung heute“, peitscht Jambor Fans und Spieler ein.

Im Anschluss an das Spiel gibt es ein „Meet and Greet“" mit dem Superliga-Team im Allsportzentrum, ab 22 Uhr geht es weiter mit einem „Come Together“ im Eisenstädter Cebu. Gefeiert wird dabei dann hoffentlich ein Sieg zum Saisonabschluss.