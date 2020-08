Superliga: Saisonstart mit 200-seitigem Hygiene-Konzept .

Die Teams der Basketball-Superliga der Herren startet in zwei Wochen mit einem in der Coronakrise nötigen mehr als 200-seitigen Hygiene- und Präventionskonzept in die Vorbereitung auf die nächste Saison. Der Meisterschaftsstart ist für das Wochenende 3./4. Oktober vorgesehen. Der Spielplan ist seit Samstag offiziell, gestartet wird u.a. mit Gmunden - Klosterneuburg und Oberwart - Kapfenberg.