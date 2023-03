Sensationelle Gunners feiern Sieg in Gmunden

Werbung

Selbst hatten die Gunners in den letzten Wochen einen Durchhänger. Umso überraschender kam der gestrige Sieg. Gleich zwei Gunners-Dreier eröffneten das Spitzenspiel der Runde, in Folge bewegten sich beide Teams auf Augenhöhe.

Nach dem ersten Viertel lagen die Gunners denkbar knapp mit 25:29 zurück, zur Pause stand es 55:48 für die Swans. Im dritten Viertel rückte dann der Sieg immer weiter in die Ferne, zwischenzeitlich lagen die Gunners mit 13 Punkten zurück, konnten bis zur Pausensirene aber auf -10 verkürzen - dennoch ein harter Brocken für den Schlussabschnitt.

Starkes Schlussviertel brachte Erfolg

Dort gab es dann aber kein Halten mehr. Mit einem Layup von Jack Rauch starteten die Gunners ins vierte Viertel, Körbe von Renato Poljak und Sebastian Käferle sorgten dafür, dass es innerhalb kürzester Zeit „nur“ mehr 67:73 aus Sicht der Mannschaft von Headcoach Horst Leitner stand. Je länger das Viertel ging, desto besser lief es für die Gunners - Brock Gardner brachte sein Team schließlich mit 80:79 in Führung.

Kapitän Sebastian Käferle zeigte sich in einer ersten Reaktion gegenüber der Liga-Homepage hocherfreut über den Sieg. „Wir haben nie aufgegeben und in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass wir unsere Defensive gestärkt und am Ende das Spiel über die Bühne gebracht haben.“ Mitspieler Edi Patekar: „Wir haben den Fokus in den schwierigen Phasen behalten und bis zum Ende gut exekutiert.“

Mit dem im Vorfeld nicht unbedingt eingeplanten Erfolg springen die Gunners zurück auf Platz drei in der Superliga-Platzierungsrunde. Gmunden hingegen muss seine Tabellenführung an Vienna abgeben.

Weiter geht es für die Gunners am Sonntag (17.30) daheim gegen St. Pölten. Dort will man jetzt die gegen Gmunden gezeigte Leistung bestätigen. Es geht speziell darum, den Top-4-Platz abzusichern.

STATISTIK

OCS Swans Gmunden vs. UNGER STEEL Gunners Oberwart 81:84 (29:25; 55:48; 71:61)

Beste Werfer: Friedrich 20, King 13, Blazan 12 bzw. Howard 26, Hanes 17, Gardner 13