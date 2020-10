„Es war eine durchwachsene Vorbereitung“, schnaufte Oberwart Gunners-Headcoach Horst Leitner nach dem Training. Zu Wochenbeginn konnte er erstmals mit seinem Kader für die am Samstag startende Superliga (los geht es daheim gegen Kapfenberg) trainieren. Nur vier von acht geplanten Testspielen konnten absolviert werden. „Covid macht das alles sehr schwierig. In unserer isolierten ‚roten‘ Gruppe wird vor dem Training Fieber gemessen. Wenn da ein Spieler ein verkühltes Näschen hat, dann darf er nicht in die Halle trainieren kommen“, erklärt Leitner den Status quo.

Soziale Kontakte für Spieler aktuell ein Tabu

Die Spieler haben sich außerdem selbst Beschränkungen auferlegt, was den Umgang mit anderen Personen betrifft. Kapitän Sebastian Käferle erklärt: „Für uns ist die Situation auch neu, soziale Kontakte zu vermeiden ist schwierig, aber wir sind Profis und müssen da durchbeißen. Diese etwas andere Saison stehen wir gemeinsam durch.“

Motivationsprobleme gäbe es nach den spielfreien Monaten jedenfalls keine: „Wenn man sechs Monate lang nicht spielt, dann brennt man auf den Start.“ Der Gunners-Kapitän hat die basketballfreie Zeit genutzt, um zu viel zu lesen, zu kochen und Videos aus der vergangenen Saison zu analysieren. Für den Saisonstart ist Sebastian Käferle „sehr positiv“ gestimmt.

„Wenn ein Spieler ein verkühltes Näschen hat, dann darf er nicht in die Halle trainieren kommen.“Horst Leitner, Headcoach der Oberwart Gunners über die aktuellen Vorsichtsmaßnahmen

Auch Coach Horst Leitner zeigt sich trotz der vielen „Problemchen“ während der Vorbereitung gut gelaunt: „Unser Kader ist gut – sehr jung, aber gut. Von der Verteilung her ist die Mannschaft homogener als noch im Vorjahr.“ Die Leistungen als Einheit und nicht als Einzelner, stehen im Vordergrund. Auch wenn mit dem athletischen Freddie McSwain Junior und Quincy Diggs, dem MVP von 2016, zwei interessante Spieler für Furore sorgen sollen. Geplant waren beide Transfers anfangs nicht. „Bei Quincy hat sich das einfach so ergeben. Durch seine Rückkehr haben wir einen anderen Spielertyp als Marko Sarac gesucht. So kamen wir auf Freddy“, klärt Leitner die Hintergründe auf.

Übrigens: Auch im vergangenen Jahr starteten die Oberwarter mit einem Heimspiel gegen den damaligen amtierenden Meister aus Kapfenberg in die Saison. Da gewannen die Gunners mit 63:62. Eine besondere Vorbereitung gibt es laut Headcoach offiziell nicht: „Wir haben genug mit uns selbst zu tun, da schaue ich nicht auch noch auf die Kapfenberger.“