Transfer-Kracher bei den BBC Nord Dragonz

Knapp drei Wochen vor Saisonbeginn lassen die Eisenstädter Dragonz mit einer hochkarätigen Neuverpflichtung aufhorchen: Filip Bjelanovic wechselt von KK Dubrava Furnir Zagreb aus der kroatischen Premijer Liga ins Burgenland. Der 1,97 Meter große 21-Jährige hat altersbedingt noch einiges Entwicklungspotenzial und ist sowohl als Shooting Guard, als auch als Small Forward einsetzbar.

Sein Potenzial hat er in den letzten beiden Jahren in der höchsten kroatischen Spielklasse gezeigt, wo er schon mit 19 Jahren für den Hauptstadt Klub am Feld stand. Zagreb wurde in der Vorsaison Sechster in der starken Premijer Liga, Bjelanovic kam dabei im Schnitt auf 16 Einsatzminuten und acht Punkte sowie 2,7 Rebounds. Hinter der Linie ist der Neo-Drache zielsicher und netzte exakt ein Drittel seiner 87 Dreier-Versuche. In der Zone braucht sich der Kroate mit einer Trefferquote von 58 Prozent ebenso wenig verstecken.

Lehrreiche Niederlage in Sopron

In der Vorwoche standen außerdem zwei Testmatches am Programm. Den Anfang machte der Gastauftritt in der ehemaligen burgenländischen Hauptstadt Sopron, wo man gegen den Soproni KC erwartungsgemäß der Außenseiter war. Die 90:73-Niederlage war aber definitiv eine gute Vorbereitung, zudem kam US-Legionär zu seinen ersten Spielminuten für die Drachen - und schrieb dabei gleich sechs Punkte und zwei Assist an.

Center Aristide Boya scheint zudem in der Pre-Season besser ins Spielkonzept zu passen als noch zu Saisonende: Der 2,13 Meter große Kameruner war mit einem Double-Double (18 Punkte, 10 Rebounds) MVP der Eisenstädter. Ihre Verpflichtung rechtfertigten auch Tino Sebalj mit 16 Punkten und drei Assists sowie Point Guard Lukas Hahn mit elf Punkten und fünf Assists. Auch Dogus Demirel avanciert langsam vom Rookie zur etablierten Größe, in Sopron holte der 18-Jährige neun Punkte und zwei Rebounds.

Erwartungsgemäßer Sieg gegen Deutsch Wagram

Gegen Zweitligist Deutsch-Wagram hatten dei Drachen keine Probleme. Großteils mit junger Truppe setzten sich die Dragonz gegen die Alligators - zu denen seit kurzem auch die langjährigen Drachen Marko Kolaric und Ognjen Drljaca zählen - mit 63:61 durch.

Wirklich spannend wird es für die Drachen dann am 30. September, wenn die Saison gleich mit dem Derby bei den Oberwart Gunners startet.