Viertelfinal-Aus für Gunners bitter, aber „kein Drama“

Vor exakt einer Woche titelte die BVZ noch „Alles offen für die Gunners“. Da war gerade das zweite Viertelfinale gegen Klosterneuburg gespielt und die Oberwarter glichen nach einer famosen Aufholjagd auf 1:1 aus. Die Stimmung war im Aufbruch, sieben Tage später ist sie aber dahin.

Wie seit Sonntag feststeht, ist die Saison für die Mannschaft von Headcoach Horst Leitner zu Ende. Sowohl am letzten Donnerstag als auch am Sonntag unterlag man Klosterneuburg und schied so mit 1:3 im Viertelfinale aus.

Leitner zur BVZ: „Das Viertelfinal-Aus ist freilich bitter. Wir können sagen, dass die Jungs kämpferisch das Maximum abgerufen, aber nicht den besten Basketball gespielt haben. In Summe haben wir es nicht geschafft, den Rhythmus auf den Level zu bringen, auf dem wir ihn gebraucht hätten.“

„Das hat unterschiedliche Gründe. Einerseits fehlte uns die Kadertiefe und Physis, andrerseits hatten wir zu viele Konzentrationsfehler dabei.“ Vor allem die Heimpleite – das 1:2 vor einer Woche – spricht Leitner dabei an.

Viertelfinal-Aus bitter, allgemeine Saison gut

Die allgemeine Saison will man im Gunners-Lager aber nicht schmälern. Im Grunddurchgang eroberte man immerhin Platz drei, hinter den Top-Teams aus Wien und Gmunden.

Das sieht auch Vereinsboss Thomas Linzer so: „Platz drei im Grunddurchgang ist top. Wenn man dort 19 von 32 Spielen gewinnt, weigere ich mich, zu sagen, dass es eine schlechte Saison war. Natürlich wäre ein Semifinale schön gewesen, aber ich sehe es nicht als Drama.“

In den nächsten Tagen stehen bei den Gunners einige Gespräche an – am kommenden Montag (11 Uhr) will man dann via Facebook Live über die weiteren Vorhaben informieren, so LInzer.

Endstand in der best-of-five-Viertelfinalserie gegen Klosterneuburg: 1:3.