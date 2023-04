Viertelfinal-Heimniederlage für die Gunners

Werbung

Insgesamt über zwei Overtimes ging das erste Viertelfinal-Spiel der Best-of-five-Serie der Oberwart Gunners gegen Klosterneuburg am Samstagabend. Schließlich mit bitterem Ende, nach der Schlussirene durften nur die niederösterreichischen Gäste jubeln und zwar über einen 93:92-Erfolg.

Nach regulärer Spielzeit stand es 80:80, nach der ersten Overtime 86:86. Das Spiel aus der Hand gegeben haben die Gunners aber eher zu Beginn. Nach schwachem ersten Viertel - 9:17 - musste man sich zurückkämpfen, schaffte das auch, Belohnung sollte es aber keine geben.

Um 1:1 in Klosterneuburg

Bereits am morgigen Dienstagabend steigt nun Spiel zwei in Klosterneuburg und für die Gunners ist ein Sieg fast Pflicht, wenn man noch ins Halbfinale will. Kapitän Sebastian Käferle meinte nach der Niederlage: „Wir haben viel mitgenommen, viel gelernt und wir werden in Spiel zwei von der ersten Minute an ready sein.“

STATISTIK

UNGER STEEL Gunners Oberwart vs. BK IMMOunited Dukes 92:93 (7:19, 31:37, 60:58, 80:80, 86:86)

Beste Scorer: Derek Hanes 22, Brock Gardner 19, Rob Howard 16 (17 Reb) bzw. Kevin Bracy-Davies 37, Predrag Miletic 22, Arnold Fripp Jr. 15