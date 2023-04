Viertelfinal-Start für die Oberwart Gunners

Werbung

Die Platzierungsrunde in der Basketball Superliga ist vorbei - jetzt geht es in die Play-offs und damit ans Eingemachte. Die Oberwart Gunners, Dritter in der Abschlusstabelle, starten am Samstag um 19 Uhr mit einem Heimmatch gegen Klosterneuburg, seines Zeichens Sechster, in die Viertelfinal-Serie, die im Best-of-five-Modus gespielt wird.

Zum Abschluss der Platzierungsrunde am vergangenen Samstag waren ebenfalls die Dukes Gunners-Gegner, da setzte es eine 68:72-Pleite. Macht die Niederlage vom Wochenende nun zittrige Beine? „Nein“, meint Headcoach Horst Leitner. Das vergangene Match sei zwar zerfahren und mühsam gewesen, mit Start der Play-offs wird man sich aber definitiv besser präsentieren.

Ziel: Auf den Punkt da sein

„Zuletzt fehlten mit D.J. Hanes und Magdy Abou-Ahmed auch wichtige Spieler, sie sind am Samstag sicher dabei, allein das erleichtert schon die Gesamtsituation.“ Auch stimmt ihn positiv, dass man in den Vorjahren immer stark performte, sobald es heiß wurde.

„Die Jungs können auf den Punkt da sein, das haben sie oft bewiesen.“ Dennoch darf man die Dukes nicht unterschätzen. „Sie sind sicher unser stärkster Viertelfinal-Gegner der letzten Jahre. Ihre Erfahrung macht sie gefährlich.“ Alles andere als ein Weiterkommen wäre dann aber doch eine Enttäuschung.

Nach dem Spiel am Samstag warten im Laufe der Woche noch zwei weitere Termine. Für die zweiten Burgenland-Vertreter in der Superliga, die Eisenstadt Dragonz, ist die Saison mit dem Qualirunden-Ende hingegen bereits beendet.

Viertelfinale im Überblick

Swans Gmunden (1.) – Kapfenberg Bulls (8.)

BC Vienna (2.) – UBSC Graz (7.)

Oberwart Gunners (3.) – BK Klosterneuburg Dukes (6.)

Flyers Wels (4.) – SKN St. Pölten (5.)

Gunners-Termine: Samstag, 19 Uhr (H); Dienstag, 25. April, 19 Uhr (A); Donnerstag, 27. April, 19 Uhr (H); 1-2 weitere Termine falls nötig