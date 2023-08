Trainingsstart: Die Oberwart Gunners legten los

Mehr als drei Monate Pause sind genug. Die Oberwart Gunners nahmen am vergangenen Montag ihr Training für die neue Saison in der Basketball Superliga auf.

Nachdem die vergangene Meisterschaft bereits frühzeitig im Viertelfinale endete, will man nun zur neuen Saison wieder angreifen. Dafür bereiten sich die Gunners jetzt etwas mehr als einen Monat intensiv vor. Die Meisterschaft in der Superliga startet wie gewohnt Anfang Oktober. Für die Oberwarter geht es gleich rasant los. An Spieltag eins empfängt die Mannschaft von Headcoach Horst Leitner die Eisenstadt Dragonz – in der Woche drauf reist man zum heißen Auswärtsspiel nach Fürstenfeld.

Heiß war auch das Stichwort der Gunners beim Trainingsstart. Trotz tropischer Temperaturen ließen sich die Oberwarter aber nicht unterkriegen. Leitner: „Ich konnte sehen, dass alle körperlich gut vorbereitet sind, wodurch wir sehr rasch wichtige Trainingsteile in Angriff nehmen können.“

Mit von der Partie waren beim Saisonauftakt freilich auch die fünf Neuzugänge. Allen voran Daniel Köppel. Der österreichische Teamspieler wechselte über den Sommer vom amtierenden Meister Gmunden ins Burgenland und ist hier nun mit Bruder Flo vereint.

Vom neuen großen Mann erhofft man sich einiges, genauso wie von James Graham, Trevion Lamar, Kris Monroe und Shaquille Rombley, die die Neuzugang-Riege im Gunners-Lager komplettieren.

Zum Start zeigten sich alle Spieler sehr motiviert, wie Leitner erklärte. Den Schwung gilt es jetzt mitzunehmen – schließlich wartet eine harte Saison.