Wenn keiner pfeift, wird es still am Platz

Stadtderby in der Landeshauptstadt, die BBC Nord Dragonz treffen auf die UBC Eisenstadt Warriors. Die Halle füllt sich langsam, doch die Schiedsrichter melden: Es gibt einen Ausfall, das Match muss abgesagt werden. Daraufhin einigen sich die Teams auf einen neuen (nicht ganz) Unparteiischen, nämlich BBC Nord Dragonz-General Manager Roland Knor. Der oberste Drache, Profi durch und durch, pfeift das Match vorbildlich und wird dafür von allen Seiten gelobt. Doch bereits in der nächsten Runde folgt tatsächlich eine Absage in der Landesliga – zu wenig Schiedsrichter für zu viele Matches. Wenn Obmänner die Spiele ihrer eigenen Mannschaft leiten müssen oder Begegnungen gar kurzfristig abgesagt werden müssen, herrscht offensichtlich Handlungsbedarf.

Der Mangel an Schiedsrichtern entstand nicht von heute auf morgen, derzeit wird das Problem aber immer drängender. Es gibt allerdings auch erfreuliche Gründe für die Knappheit: das kontinuierliche Wachstum des Basketball-Sports im Burgenland. Dragonz-General Manager Roland Knor erklärt gegenüber der BVZ: „Dass überhaupt gespielt werden kann, ist einem Extra-Aufwand bei der Matchplanung zu verdanken. Teilweise pfeifen die Schiedsrichter bis zu vier Matches pro Tag“, ist er sich der Lage bewusst.

Der Pool an Schiedsrichtern sei dabei klein bis rückläufig, dem gegenüber stehen aber immer mehr Mannschaften im Burgenland, vor allem im Nachwuchsbereich. Besonders die Dragonz sorgen für ein deutliches Plus, wie Knor vorrechnet: „Superliga, Landesliga Damen 2. Bundesliga, drei Nachwuchsteams bei den Mädchen und sechs bei den Burschen — da steht schon einiges an Matches an.“ Aber auch im Landessüden gibt es viel Nachwuchs, so hat etwa sogar Schlaining eine eigene U10-Mannschaft.

Die Gründe für den Schiedsrichtermangel sind also teilweise sogar erfreulich, was aber an der Problematik nichts ändert. Sogar bis in die Superliga ziehen sich die Konsequenzen: „Bei den Ansetzungen für die Zwischenrunde mussten wir mit Blick auf die Schiedsrichter darauf achten, dass nicht mehr als drei Matches pro Tag gespielt werden.“

„Schiedsrichter sind oft der Sündenbock“

Dass es wirklich so weit kommt und Spiele abgesagt werden müssen, ist freilich eher eine Ausnahme. Doch auch im Landessüden kämpft man mit dem Mangel: „Wir mussten bei uns noch kein Nachwuchs-Spiel verschieben“, erklärt Head-Coach Daniel Müller von Zweitligist Güssing/Jennersdorf Blackbirds. Aber: „Das hat wohl eher mit Glück zu tun, denn den Schiri-Mangel gibt es, das ist klar. Bei unserem letzten U19-Match war nur ein Schiri zugeteilt. Das ist für diesen dann auch nicht einfach. Zum Glück ist alles gut gegangen.“

Besonders betroffen sind auch die Mattersburg Rocks, die insgesamt bereits drei Matches wegen Schiedsrichtermangels absagen mussten. „Wir haben selber drei Schiedsrichter im Verein und versuchen auch, Mitglieder für Kurse zu motivieren. Aber das ist nicht einfach“, schildert Rocks-Obmann Corey Hallett.

Warum viele möglicherweise von einer Karriere als Schiedsrichter Abstand nehmen, können sich die Funktionäre durchaus vorstellen: „Man ist eben oft der Sündenbock“ (Roland Knor), es fehle die Anerkennung für die Tätigkeit (Daniel Müller) oder, wie es Gunners-Head-Coach Horst Leitner formuliert: „Sie müssen oft als Ausrede für die eigene Leistung herhalten.“ Es „wäre natürlich super, wenn sich Leute melden“, betont auch Gunner-Präsident Thomas Linzer: „Aber es ist sehr schwer, jemanden davon zu überzeugen.“

Der Problematik ist man sich auch im Landesverband und darüber hinaus bewusst. Stefan Jäger, Schiedsrichter-Referent beim niederösterreichischen Landesverband, der auch das Burgenland mitbetreut, weiß am besten, wieso sich wenige Menschen die undankbare Schiedsrichter-Arbeit antun: „Ich verstehe natürlich absolut, wenn jemand sagt, er möchte sich nicht jedes Wochenende zweimal von Spielern, Trainern, Fans und wütenden Eltern beschimpfen lassen.“ Das Problem sei kein Basketball-Spezifikum, sondern bei allen Sportarten Thema.

In Schnellkursen werden derzeit junge, aktive und ehemalige Spieler zu Schiedsrichtern ausgebildet und dann erfahrenen Kollegen zur Seite gestellt, vor allem im Nachwuchsbereich. 70 bis 80 Teilnehmer verzeichnete man dabei, unter anderem auch in Oberwart. Allerdings: Die Drop-out-Rate sei enorm hoch, „wenn uns vier davon langfristig erhalten bleiben, bin ich schon zufrieden.“ In diesen Kursen lernen die Teilnehmer die „Mechanics: Wo stehe ich? Wo schaue ich hin? Welche Pfiffe gehören mir?“ Selbstverständlich gibt es auch gute Argumente für eine Schiedsrichter-Ausbildung. „Ich bin damals zum Handkuss gekommen, weil mein Verein, St. Pölten, Schiedsrichter gebraucht hat. Irgendwann hat mich dann die Leidenschaft gepackt und nicht mehr losgelassen“, schildert Jäger seinen Werdegang. Zudem seien beim Basketball die Chancen auf internationale Einsätze, „wenn man jung anfängt und sich richtig reinkniet“, deutlich größer als etwa beim Fußball. „Da kann es schon sein, dass die FIBA anklopft, und man dann beruflich in ganz Europa Matches pfeift.“ Interessierte können sich jedenfalls jederzeit unter office@basketballburgenland.at beim Landesverband melden.

Apropos Verband: „Natürlich ist es schade, wenn Matches abgesagt werden müssen. WIr versuchen hier aber gezielt entgegenzuwirken und setzen darauf, junge Spieler an die Funktion heranzuführen“, betont auch Sebastian Kunc, Präsident des Burgenländischen Basketballverbands (BBV). Dabei schwingt er auch die Werbetrommel für die „Schiedsrichter Lizenz light“, mit der Spieler, „die möglicherweise nicht den Sprung in eine höhere Leistungsklasse schaffen“, so ihrem Sport erhalten bleiben können.

Ein Schiedsrichter-Kurs in Eisenstadt ist bereits in Planung, auch mit Güssing sei man bereits im Gespräch. „Das Ziel ist natürlich eine nachhaltige Lösung, die schon möglichst bald greift.“