Blackbirds mit Meister-Matchball

Was war das für eine Vorstellung der Güssing/Jennersdorf Blackbirds am vergangenen Samstag! In Mistelbach gewann die Truppe von Coach Daniel Müllner das erste Finalspiel der Best-of-three-Serie mit 71:60.

Nach schwachem Start kämpfte man sich super in die Partie zurück und holte Schritt für Schritt auf. Am Ende stand ein toller Erfolg. Der jetzt bedeutet: Mit einem weiteren Sieg am Samstag im heimischen Güssinger Aktivpark würden die Blackbirds ihr drittes Meisterstück perfekt machen.

Gute Leistung - aber vom Titel noch „weit entfernt“

„Davon sind wir aber noch weit entfernt“, greift Müllner in seiner persönlichen Vorschau gleich mal verfrühten Feierlichkeiten vor. „Mistelbach hat weiterhin eine top Truppe, die sehr gefährlich ist. Da müssen wir auf der Hut sein. Die werden nochmals alles geben.“

Dass das erste Spiel der Serie auswärts stattfand, sah er nicht unbedingt als Nachteil. „Ein Heimvorteil in solchen Play-off-Spielen ist gut, aber du hast damit auch im ersten Spiel gewaltig Druck, weil du daheim auf alle Fälle gewinnen möchtest. Als Auswärtsteam fährst du hin und kannst im Prinzip nur überraschen.“

Am Samstag sind die Rollen vertauscht, spielen er und Team daheim. Eine ähnliche Drucksituation? „Klar wird das Rundherum eine Rolle spielen, aber wir müssen versuchen, 40 Minuten lang den Fokus auf das Wesentliche, auf unser Spiel zu legen. Bringen wir wieder eine solche Defensivleistung aufs Parkett, wird es Mistelbach auch schwer haben.“

Kein Déjà-vu aus dem Vorjahr

Offensiv war in Spiel eins Sebastian Koch mit 32 Punkten überragend. Unter anderem sein Name steht auch für den Erfolg der letzten Jahre, den man jetzt wieder einmal veredeln will. Was den Güssingern in diesem zweiten Spiel der Best-of-three-Serie wieder zugute kommen könnte, ist die Erfahrung, die man in all den Jahren 2. Bundesliga-Basketball gesammelt hat.

Allerdings: Im letzten Jahr standen die Blackbirds vor einer ähnlichen Situation, gewannen das erste Finalspiel gegen die Fürstenfeld Panthers, um dann die Serie nach einer Auswärtsniederlage und späteren Heimpleite noch zu verlieren. Die Panthers feierten später Meistertitel und Aufstieg in die höchste Spielklasse – Zweiteres ist bei den Blackbirds kein Thema, den Meistertitel will man aber jedenfalls fixieren.

Und wo lieber, wenn nicht vor eigenem Haus? Am vergangenen Samstag in Mistelbach brachten an die 800 Zuseher die Halle zum Kochen, eine ähnliche Kulisse wünschen sich die Blackbirds jetzt natürlich auch im Aktivpark. Tip-off zum Matchball-Spiel ist um 18 Uhr.