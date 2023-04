Blackbirds spielen in Tirol um Finaleinzug

Werbung

Wie schon im Viertelfinale heißt es für die Güssing/Jennersdorf Blackbirds „Do or die“. Bekanntlich verlor die Mannschaft von Headcoach Daniel Müllner, nachdem sie vor zwei Wochen in der Best-of-three-Serie in Tirol auf 1:0 stellte, das zweite Halbfinal-Spiel daheim gegen die Raiders.

Nach Overtime mussten sich die Güssinger mit 58:62 geschlagen geben. Denkbar bitter freilich. Wunden lecken ist nun aber nicht mehr angesagt, vielmehr gilt es sich auf das nächste Duell zu fokussieren - denn das ist richtig wichtig.

Am Samstag (18) treffen Christoph Astl und Co. im Entscheidungsspiel um den Finaleinzug auswärts auf die Raiders. Gewinnen die Güssinger, sind sie im Finale, verlieren sie, ist die Saison vorbei.

„Klar ist das spannend“, weiß Coach Müllner, der gleichzeitig vollen Fokus von seinem Team fordert: „Nur so geht es.“ Im letzten Spiel gegen die Raiders war die Defensivleistung wieder top, vorne ließ man aber speziell nach der Pause aus. „Vielleicht machten wir uns selber zu viel Druck.“

Jetzt will man mit der Situation besser umgehen und das Kunststück aus Spiel eins, als man bei den Raiders gewann, wiederholen. Dann würde das Finale perfekt sein! Für die Blackbirds wäre es der nächste Finaleinzug in Folge - schon in den letzten Jahren hatte man eine Art Dauerabo darauf.

Personell werden beim „Do or die“-Match alle dabei sein, einzig Noah Hajszan fehlt.

Schon einen Tag vorher, am morgigen Freitag, kämpft der zweite Burgenland-Vertreter, die Mattersburg Rocks, um den Finaleinzug. Sie treten in Mistelbach an, müssen dort siegen, um die Chance auf ein „burgenländisches Traumfinale“ aufrecht zu erhalten.