Die Güssing Blackbirds kommen noch nicht ins Laufen

Der Saisonstart für die Blackbirds läuft weiter nicht nach Wunsch. Am vergangenen Wochenende setzte es für Güssings Basketballer die dritte Liga-Pleite in der laufenden Saison – gegen die Wörthersee Piraten musste sich die Müllner-Truppe mit 60:78 geschlagen geben.

Ausschlaggebend für die Pleite war das letzte Viertel, in dem die Güssinger 28 Punkte zuließen und selbst nur 13-mal scorten. Headcoach Daniel Müllner: „Bis zum dritten Viertel haben wir gut gekämpft und waren auch lange gut im Spiel, haben dann aber komplett aufgehört zu verteidigen. Wir probierten es offensiv mit der Brechstange, aber das ging komplett nach hinten los. Klar ist, in Klagenfurt kann man verlieren, das ist eine gute Mannschaft, aber 28 Punkte dürfen wir in einem Viertel einfach nicht zulassen.“

Drei Niederlagen - aber keine Panik

Somit trat man die Heimreise aus Kärnten ohne Punkte an – warum es aktuell noch nicht so richtig läuft? Müllner: „Man darf eines nicht vergessen, wir haben in den vergangenen Jahren oft gute Spieler abgegeben (zuletzt etwa Mate Horvath, Anm.) und diese Positionen dann nicht nachbesetzt. Uns war klar, dass es ein schwieriges Jahr wird, aber wir schieben, nur weil wir jetzt dreimal verloren haben, keine Panik – die Saison dauert noch lange.“

Weiter geht es am Sonntag (19 Uhr) auswärts beim Future Team. Gegen die noch punktlosen Steirer – fünf Niederlagen – soll die Trendwende her. „Ich hoffe, dass wir dort auf die Siegerstraße zurückkehren und eine kleine Serie starten können“, gibt Müllner die Marschroute vor.