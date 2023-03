„Do or die“ zuhause: Für die Blackbirds geht es ums Halbfinale!

Werbung

Am vergangenen Sonntag reisten die Blackbirds nach Klagenfurt zu Spiel zwei der Play-off-Viertelfinal-Serie gegen KOS. Mit einer Mission: Frühzeitig ins Halbfinale aufzusteigen! Damit wurde es aber leider nichts, die Mannschaft von Headcoach Daniel Müllner verlor mit 65:67. Was bedeutet, dass diesen Samstag (18 Uhr) daheim im Aktivpark ein Entscheidungsspiel um den Halbfinal-Aufstieg ansteht.

Müllner zur BVZ: „Natürlich hätten wir die Serie gerne frühzeitig beendet, das ist uns aber nicht gelungen. Wir spielten über drei Viertel weg nicht das, was wir uns vorgenommen haben.“ Erst im letzten Viertel, wo man schon 42:55 zurücklag, drehten die Blackbirds auf. „Das war dann aber zu spät“, haderte Müllner.

Wiederholtes Credo: Ballverluste minimieren

„Jetzt haben wir ein Entscheidungsspiel und jetzt müssen und wollen wir liefern“, sagte er gleichzeitig mit Blick auf Samstag. Worauf es da ankommen wird? „Entscheidungsspiele sind immer tough. Ich bin aber optimistisch, dass wir daheim gute Chancen haben. Zählen wird, dass wir unsere Ballverluste minimieren. Das war schon in Spiel eins ein Problem und in Spiel zwei noch mehr. KOS machte fast 30 Punkte aus unseren Ballverlusten – viel zu viel. Wir brauchen in der Defensive Aggressivität und vorne Schnelligkeit, dann ist sicher was drin.“

Und auch die Fans werden wichtig sein: „Klar, jeder Fan hilft!“ Indes sollten alle Spieler dabei sein – hoffentlich können dann auch alle im Nachgang mit den Fans feiern: Schließlich geht es um nicht weniger als ums Basketball Zweite Liga-Halbfinale! Gegner dort wären die Raiders Tirol.