Dritte Krönung als die schönste für die Güssing Blackbirds

Der Meistertitel der 2. Basketball-Bundesliga wandert wieder einmal nach Güssing! Am vergangenen Wochenende kürten sich die Güssing/Jennersdorf Blackbirds zum dritten Mal in den letzten sechs Jahren zum Titelträger.

Ausschlaggebend dafür war ein 79:77-Erfolg über die Mistelbach Mustangs. Nachdem man vor zwei Wochen Spiel eins gewann, brachte der zweite Sieg nun die Entscheidung. Besonders für die Blackbirds: Es ist zwar der dritte Titel, jedoch der erste, den man vor heimischen Publikum feiern konnte. 2019 kürte man sich auswärts zum Champion, 2021 waren aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen.

Architekt des Erfolges ist Headcoach Daniel Müllner: „Diesen Titel zuhause feiern zu können, war schon etwas ganz Besonderes. Unsere Fans unterstützten uns die ganze Saison über, geben uns in vielen Phasen oft die letzte Energie, die wir brauchen. Am Ende vor einer derart tollen Kulisse zu spielen und zu gewinnen, ist einfach nur wahnsinnig toll!“, erklärte er zu Wochenbeginn gegenüber der BVZ.

Der Finalerfolg in Bildern

Das zweite Finalspiel gegen Mistelbach war für die Blackbirds dabei ein Thriller. Nach starkem Beginn der Mustangs kämpften sich die Güssinger Step-by-step zurück. Gegen Ende kamen die Niederösterreicher nochmal gefährlich nahe. Aber nicht so nahe, um die Blackbirds doch noch vom Thron zu stoßen. Müllner: „Am Schluss war das Match auf Messers Schneide. In den richtigen Momenten trafen wir aber die richtigen Würfe. Und ja, es war auch das Quäntchen Glück auf unsrer Seite“, befand Müllner. Bei dem nach Schlusspfiff alle Dämme brachen – nur allzu verständlich!

Krönender Abschluss einer nicht immer einfachen Saison

Den Finalsieg sah Müllner als krönenden Abschluss einer nicht immer einfachen Saison. Vor allem zu Jahresbeginn plagten die Blackbirds einige Probleme. „Im Grunddurchgang haben wir mehr verloren als in den Jahren zuvor.

Durch ständige Verletzungen konnten wir auch keinen Trainingsrhythmus halten. In den Play-offs haben wir uns dann aber gesteigert. Erst Klagenfurt im Viertelfinale besiegt und dann die Raiders Tirol ausgeschaltet.“

Vor allem das dritte Halbfinal-Spiel, den Auswärtssieg zum 2:1 in Innsbruck, sah Müllner als mitentscheidend für die gute Finalserie. „Der war deutlich und hat uns nochmals gewaltig Auftrieb gegeben, um gegen starke Mistelbacher zu bestehen.“

Auch U19 kürte sich zum Landesmeister

Gefeiert wurde im Anschluss tagelang. Übrigens nicht nur wegen dem eigenen Meistertitel. Am Sonntag verbuchte nämlich auch die hauseigene U19 einen tollen Erfolg und kürte sich im Finale gegen die BBC Nord Dragonz aus Eisenstadt zum Landesmeister im Nachwuchsbewerb. „Da haben dann die Spieler der ersten Mannschaft getrommelt und nachher gleich gemeinsam mit den Jungen gefeiert. Auch das war eine tolle Sache!“

Wie es nun in der neuen Saison für die Güssinger Basketballer weitergeht, konnte und wollte Müllner zu Wochenbeginn noch nicht kommentieren: „Jetzt ist erstmal Pause, muss jeder diese aufreibende Saison mal sacken lassen, selbst nachdenken! In drei, vier Wochen werden wir uns zusammensetzen und können dann sprechen.“ Fix ist, aber das war sowieso schon im Vorfeld der Saison klar: Aufstieg in die Basketball Superliga gibt es keinen – dafür reichen die finanziellen Mittel der Blackbirds nicht aus.