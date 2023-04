Finale: Blackbirds wollen in Mistelbach vorlegen

Werbung

Nach einer Machtdemonstration in Tirol stehen die Güssing/Jennersdorf Blackbirds wieder im Finale der 2. Basketball-Bundesliga. Es ist der bereits fünfte Finaleinzug, seitdem die Güssinger der Liga angehören - richtig stark! In Innsbruck ging die Mannschaft von Headcoach Daniel Müllner von Beginn weg hohes Tempo, was sich im späteren Endstand von 72:48 wiederspiegelte.

Jetzt steht das Finale an - und dort wartet Mistelbach. Los geht´s bereits diesen Samstag (17 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei den Mustangs. Müllner blickt der Serie mit Vorfreude entgegen. Zum Spiel in Mistelbach meint er: „Ich bin mir sicher, die Halle dort wird brennen. Das taugt uns und darauf freuen wir uns.“

„Halle wird brennen“

Die Mustangs schalteten im Halbfinale Mattersburg aus und waren in dieser Saison top. Gegen die Blackbirds reichte es zweimal trotzdem nicht, beide direkten Partien gingen ins Burgenland. Müllner rechnet fürs Finale mit Ausgeglichenheit. Im ersten Duell in Mistelbach habe man nichts zu verlieren.

„Die haben eine super Mannschaft, wir wollen dagegenhalten.“ Fünf Finaleinzüge kann er aber nicht leugnen, auch sein Team verfügt über Qualität. Was dann für die Blackbirds sprechen könnte: die Erfahrung, die man hat.

Bereits in Innsbruck machte sich bemerkbar, dass Sebastian Koch und Co. in Entscheidungsspielen immer da sind - das wollen die Güssinger nun auch in der Final-Serie zeigen. „Es wird auf jeden Fall spannend“, so Müllner.