Finalserie: Blackbirds stellen auf 1:0

Werbung

1:0 für die Blackbirds in der Best-of-three-Finalserie der 2. Basketball-Bundesliga! Am Samstagabend gewannen die Güssinger in Mistelbach mit 71:60 und holten sich so den Vorteil.

Dabei fing das Match alles andere als gut an. Nach dem ersten Viertel lag die Mannschaft von Headcoach Daniel Müllner bereits mit zwölf Punkten im Rückstand - 11:23. Nach und nach kämpften sich die Blackbirds, die mit Sebastian Koch, Bernhard Koch, Thomas Linzer, Mate Horvath und Christoph Astl ins Spiel starteten, aber zurück.

Match nach schwachem Start gedreht

Zur Pause lag man beim Stand von 34:35 nur mehr einen Punkt im Hintertreffen. Nach dem dritten Viertel sollte sich der Spielstand dann umdrehen - 51:45 für die Güssinger. Im Schlussabschnitt ließ sich die Müllner-Truppe ihren Vorteil schließlich nicht mehr nehmen.

Müllner im Anschluss: „Natürlich ein wichtiger Sieg zum Auftakt der Serie. Nach einem schwachen Start haben wir uns zurückgekämpft bis zur Pause, konnten uns im letzten Viertel ein bisschen absetzen und haben dann die Big plays gemacht und damit verdient gewonnen.“

Der Sieg bedeutet: Mit einem weiteren Erfolg sind die Güssinger Meister der 2. Bundesliga. Das zweite Spiel der Serie steigt am kommenden Samstag im Güssinger Aktivpark mit Beginn um 18 Uhr.

Stimmen

Martin Weissenböck, Head Coach Mustangs: „Ein guter Start, dann hat sich Güssing aber immer besser auf uns eingestellt. Ich denke, Güssing hat heute verdient gewonnen. Das müssen wir so anerkennen.“

Luka Gaspar, Spieler Blackbirds: „Wir sind sehr schlecht ins Spiel gestartet, haben nicht die notwendige Intensität aufs Parkett gebracht. Wir haben uns dann mit sehr viel Kampfgeist zurück ins Spiel gebracht und in der zweiten Halbzeit weiter gut gespielt. Wir haben dann unseren kleinen Vorsprung mit unserer Erfahrung gut nach Hause.“

Christoph Leydolf, Spieler Mustangs: „Nach einem guten Start von uns wurden wir von der Routine und Toughness der Güssinger überrumpelt und sind dann leider nie wirklich ganz zurückgekommen. Wir werden uns gut aufs Auswärtsmatch vorbereiten und werden den Sieg mit nach Hause mitnehmen und dann hoffentlich das Entscheidungsspiel zuhause für uns entscheiden können.“

STATISTIK

Mistelbach Mustangs vs. Haustechnik Güssing Blackbirds 60:71 (23:11, 35:34, 45:51)

Beste Scorer: Zdenek Nehyba 21, Christoph Leydolf 15, Jan Kozina 10 bzw. Sebastian Koch 32 (30 Eff), Mate Horvath 17, Christoph Astl 15 (9 Reb)