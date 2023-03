Für die Rocks heißt es jetzt siegen oder fliegen

Werbung

Drei Punkte voran, nur mehr wenige Sekunden auf der Uhr. Das Halbfinale war am Samstag bereits zum Greifen nahe. Wenige Augenblicke später war das Halbfinale aber wieder ganz weit weg. Salzburg drehte das Match an der Wulkalände noch einmal, siegte 65:63. Die Serie steht 1:1. Wer aufsteigt, entscheidet sich erst in Spiel drei in Salzburg. Für Corey Hallett und Co war das zweite Viertelfinale eine ganz bittere Erfahrung: „Die Halle war voll. Wir wollten zu Hause den Halbfinal-Einzug feiern“, kiefelt der Vereinsboss: „Wir haben in den letzten 90 Sekunden ein paar wichtige Plays nicht gemacht, aber meiner Meinung nach haben wir das Spiel in den ersten Minuten verloren. Da waren wir nicht bereit, sind ganz schlecht gestartet. Keine Ahnung warum“, rätselt Hallett.

Durch die Niederlage ist auch die beeindruckende Siegesserie der Rocks – nach acht Erfolgen hintereinander – gerissen. Eine andere Serie spricht dafür, dass die Rocks ins Halbfinale kommen. Denn bisher gab es in diesem Viertelfinal-Duell ja nur Auswärtssiege. Auf Statistik kommt es in einem entscheidenden Play-off-Spiel aber ohnehin nicht an: „Das wird ein Kampf ohne Ende. Wir wollten das Halbfinale daheim klarmachen, aber wir haben schon gewusst, als wir als Dritter der Division ins Play-off gegangen sind, dass es zu so einer Situation kommen kann. Wir sind bereit, das wahre Gesicht der Rocks zu zeigen“, verspricht Hallett, der von einer 50:50-Partie ausgeht, aber auch klarmacht: „Wir haben eine super zweite Saisonhälfte gespielt. Wir geben uns nicht mit dem Erreichen der Play-offs zufrieden.“