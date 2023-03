Halbfinale, die Blackbirds kommen!

Werbung

Wenn es drauf ankommt, sind sie da, die Güssing/Jennersdorf Blackbirds. Bereits in den letzten Jahren bewies die Truppe von Headcoach Daniel Müllner immer wieder ihre Gewinnermentalität, jetzt zeigte man sie auch im entscheidenden Spiel der Viertelfinal-Serie gegen KOS Celovec. Am Samstagabend bezwang man die Klagenfurter vor vollem Aktivpark mit 76:64 - und buchte somit das Halbfinal-Ticket.

Bereits früh machten die Güssinger klar, wer Herr im Haus ist. Im ersten Viertel erspielte man sich einen 19:13-Vorsprung, zur Pause stand es dann 38:26. Auch nach dem dritten Viertel betrug der Vorsprung noch zehn Punkte.

Pausenvorsprung nie hergegeben

„Wir wussten, wo wir nach der Niederlage in der Vorwoche in Spiel zwei ansetzen mussten, das haben wir getan und speziell erste Halbzeit gut umgesetzt“, so Coach Müllner. Viel Aggressivität in der Defense, ein starkes Rebound-Spiel und schöne Aktionen in der Offense waren schließlich der Schlüssel zum Erfolg. „Den Vorsprung, den wir uns bis zur Halbzeit rausgespielt haben, haben wir übers ganze Spiel verteidigt. Ein verdienter Einzug ins Halbfinale, wie ich finde.“

Als Topscorer stach Mate Horvath mit 21 Punkten heraus. Die Routiniers Christoph Astl und Sebastian Koch ließen dahinter elf bzw. zehn Punkte folgen.

Im Halbfinale treffen die Güssinger nun auf die Raiders Tirol - den Champion aus dem Westen, der seine Serie gegen Deutsch Wagram schon in der Vorwoche mit 2:0 für sich entschied. Das erste Spiel steigt am Samstag (18 Uhr) in Innsbruck.

STATISTIK

HAUSTECHNIK GÜSSING BLACKBIRDS - KOS CELOVEC 76:64 (19:13, 19:13; 14:16, 24:22).-

Werfer: Horvath 21, Astl 17 (14 Reb), S. Koch 11 bzw. Sajevic 16, Cevriz 13, Huber 11