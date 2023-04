Basketball Zweite Liga Heimspiel ums Finale für die Blackbirds

Lesezeit: 2 Min MW Max Wiesler

Bernhard Koch und Co. hoffen am Samstag auf viele Fans im Aktivpark. Foto: Haustechnik Güssing Blackbirds

M it einem Auswärtssieg bei den Raiders Tirol am letzten Wochenende stellten die Blackbirds im 2. Liga-Halbfinale auf 1:0. Nun hat man daheim Matchball. Mit einem Sieg am Samstag (18 Uhr) im Aktivpark kann man den Finaleinzug fixieren.