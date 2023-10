Jetzt aber: Der erste Blackbirds-Erfolg in der Meisterschaft

Eigentlich hätten die Güssing Blackbirds den ersten Saisonsieg schon in der Vorwoche vor eigenem Publikum eingeplant gehabt, da klappte es beim 68:76 gegen Vienna United aber noch nicht. Dafür gewann die Mannschaft von Daniel Müllner jetzt!

Im zweiten Saisonspiel waren die Blackbirds am Sonntagabend bei den Basket Flames in Wien zu Gast und erspielten sich einen 72:61-Sieg. Ausschlaggebend für den Erfolg war vor allem das letzte Viertel. Lagen die Blackbirds vor der letzten Viertelpause noch mit 49:53 in Rückstand, drehte man im letzten Abschnitt das Spiel.

Headcoach Müllner: „Wir haben gewusst, dass es nicht leicht wird, wir haben aber auch gewusst, dass wir eine Chance haben, wenn wir ganzes Match intensiv spielen.“ Im letzten Viertel habe man dann noch ein „Schäuferl draufgelegt“. Müllner lobte im Nachgang vor allem das Verhalten am Rebound: „Da agierten wir super, das war auch wichtig, weil die Würfe von draußen oft nicht so gefallen sind, wie wir uns das gewünscht haben.“ Zu den Top-Scorern für die Güssinger avancierte Sebastian Koch mit 23 Punkten, gefolgt von Bernhard Koch, Thomas Knor und Florian Pöcksteiner, die zehn Punkte beisteuerten und damit einmal mehr ihre Wichtigkeit für das Güssinger Spiel unterstrichen.

Müllner zeigte sich zufrieden mit der Leistung: „Die Burschen haben sehr gut zusammengespielt. Zwar hat der Wurftag eben nicht gepasst, aber das ist nunmal so gewesen.“ Mental tue der Sieg jedoch allen gut – auch in Hinblick auf das nächste Spiel.

Am Samstag (19 Uhr) geht es zuhause gegen KOS Celovec. Die Mannschaft aus Klagenfurt schlug zuletzt die Dornbirn Lions. Jenes Dornbirn, gegen das die Blackbirds noch im Cup ausgeschieden sind. „So gesehen wird es gegen KOS sicher eine echte Challenge“, weiß Müllner. „Wir wollen aber den ersten Heimsieg der Saison feiern!“ – Daumen drücken für diese Mission!