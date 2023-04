Matchball vergeben: Blackbirds verlieren zweites Halbfinal-Spiel

Werbung

Die Halle rappelvoll, Fans und Spieler hochmotiviert: Am Samstagabend stand für die Güssing/Jennersdorf Blackbirds das zweite Spiel der Best-of-three-Halbfinalserie der 2. Basketball-Liga daheim gegen die Raiders Tirol an. Spiel eins in der Vorwoche gewannen die Blackbirds, die Mission war also klar, mit einem Sieg wollte man das Finale fix machen.

Damit wurde es aber vorerst nichts, in einem packenden Match musste sich die Truppe von Headcoach Daniel Müllner am Ende mit 58:62 geschlagen geben. Bis zur Halbzeit sah es allerdings richtig gut aus. Als die Pausensirene ertönte, führten die Blackbirds deutlich mit 35:21 - wieder zeichnete sich in den ersten zwei Vierteln also die starke Defensive der Güssinger aus.

Fulminante Aufholjagd der Gäste

In der zweiten Hälfte schlug dann jedoch die Stunde der Raiders. Die Tiroler holten Stück für Stück auf und waren nach dem dritten Viertel beim Stand von 42:37 nur mehr um fünf Punkte zurück. Das letzte Viertel war dann an Spannung kaum zu überbieten, mit 54:54 ging es schließlich in die fünfminütige Overtime. Und dort nutzten die Raiders weiterhin ihren Lauf und belohnten sich am Ende.

Für die Müllner-Truppe freilich bitter, war der Finaleinzug doch zum Greifen nahe. Der Coach meinte im Nachgang gegenüber der Liga-Homepage: „Die erste Halbzeit war von uns ganz in Ordnung, zweite Hälfte haben wir komplett den Faden verloren und haben viele einfache Würfe danebengelegt. Wir haben zwar dann alles versucht, um das Spiel noch zu gewinnen, aber Innsbruck hat es sich heute verdient.“

Deutlich härter ins Gericht mit sich und seinen Mitspielern ging Christoph Astl. So gut die Defensive stand, bemängelte speziell die offensive Leistung: „58 Punkte in der Heimhalle inklusive Verlängerung ist eine Schande. Es tut mir leid für alle Fans, die heute in der Halle waren“, haderte Astl.

Mattersburg ereilte gleiches Schicksal

Die Chance, es besser zu machen, haben die Blackbirds nun am nächsten Samstag. Und will man ins Finale, muss man es auch besser machen. Der Gewinner der dritten Partie steht im Endspiel, für den Verlierer ist die Saison hingegen zu Ende. Das Entscheidungsspiel der Halbfinal-Serie für die Blackbirds steigt wieder dort, wo man vor zwei Wochen auf 1:0 in der Serie stellen konnte - in Innsbruck.

Das gleiche Schicksal wie die Güssinger ereilte übrigens die Mattersburg Rocks. Auch sie vergaben am Samstag ihren Heim-Matchball, verloren Spiel zwei ihrer Halbfinal-Serie gegen Mistelbach. Somit steht es auch dort 1:1 und somit gibt es am Wochenende auch dort ein Entscheidungsspiel um den Finaleinzug.

STATISTIK

Haustechnik Güssing Blackbirds vs. SWARCO RAIDERS Tirol 58:62 (13:11; 35:21; 42:37; 54:54)

Beste Werfer: Horvath 16, S. Koch 13, B. Koch 11 bzw. Mileta 20, Bas 15, Pirchner 10 (11 Rebs)