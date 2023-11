Mattersburg Rocks: Positive Bilanz nach fünf Runden

Die Mattersburg Rocks gingen mit einer Niederlage und einem Sieg aus der intensiven vergangenen Woche heraus. In Deutsch Wagram gab es die erste Saisonniederlage, die Obmann Corey Hallett aber nicht so tragisch nahm: „Wir haben gut dagegen gehalten, waren vor allem in der ersten Halbzeit mit den Alligatoren voll auf Augenhöhe.“ Die knappe Drei-Punke-Führung schmolz nach der Pause – die Heimischen setzten sich 70:60 durch. Aber die Rocks konnten ein ganz anderes Gesicht zeigen als noch vor knapp fünf Wochen, wo man mit einer 53:82-Schlappe aus Deutsch Wagram heimfuhr.

Zwei Tage nach dem Duell mit den Alligators kamen die bis dahin ungeschlagenen Tirol Raiders ins Burgenland. Die Rocks spielten ein starkes erstes Viertel – 26:15. Zur Pause lag man dennoch einen Punkt zurück, weil man den zweiten Abschnitt einfach verschlief. Mehr gab es aber nicht auszusetzen. Mit einem überragenden Julian Alper – der Sommerneuzugang verbuchte 28 Punkte – kamen die Mattersburger in Viertel drei so richtig in Fahrt. Das 29:16 bedeutete die Vorentscheidung, weil sich die Rocker den daraus resultierenden Vorsprung im Schluss-Durchgang nicht mehr nehmen ließen. Hallett: „Ein gutes Spiel, aber weiterhin haben wir Luft nach oben. Wir sind noch ein wenig in der Findungsphase. Mit dem Saisonverlauf von vier Siegen und einer Niederlage muss man aber klarerweise hochzufrieden sein.“ Diese Bilanz will man am Sonntag auf 5:1 stellen, wenn man bei den immer noch sieglosen Upper Austrian Ballers in Oberösterreich zu Gast ist.