Missglückter Saisonstart für die Güssing Blackbirds

Das erste Spiel der Saison ist immer etwas Besonderes – für die Güssing Blackbirds ging es diesmal leider nach hinten los. Der amtierende Meister der 2. Basketball-Bundesliga musste sich zum Auftakt in die neue Spielzeit Vienna United vor eigenem Publikum mit 68:76 geschlagen geben.

„Das war natürlich nicht das, was wir uns vorgestellt hatten“, gab auch Headcoach Daniel Müllner zu. „Natürlich wollten wir mit einem Sieg starten. Unser Problem war aber, dass wir von außen leider kaum etwas getroffen haben – nur zwei von 27 Dreiern“, merkte Müllner an.

„Das macht es dann klarerweise schwer.“ Zudem habe man nicht so verteidigt, wie man sich das vorgenommen hatte. „Wir konnten die gute Defense, die uns schon lange auszeichnet, nicht auf das Parkett bringen.“ Die junge Mannschaft aus Wien hatte hingegen immer die richtige Antwort parat. Den Blackbirds gelang somit nicht die Revanche für die empfindliche 39:71-Niederlage gegen Vienna United in der Vorsaison.

In Runde zwei der laufenden Saison will man es nun besser machen. Hier geht es für Müllner und Co. wieder gegen ein junges Wiener Team. Am Sonntag um 18 Uhr gastieren die Blackbirds bei den Basket Flames, die zum Auftakt knapp gegen den zweiten burgenländischen Vertreter, die Mattersburg Rocks, verloren (58:64).

„Müssen den Kampf annehmen“

Müllner am Montag: „Wir werden die Dinge, die gegen Vienna United nicht gepasst haben, ansprechen und analysieren und wollen dann gegen die Flames erfolgreich sein.“

Als amtierender Meister seien viele Aufgaben um einen Tick schwieriger, vermutet Müllner: „Im Prinzip sind wir der große Gejagte und alle sind gegen uns noch ein Stück mehr motiviert. Es gilt aber, den Kampf anzunehmen und dann werden wir auch erfolgreich sein.“ Die Blackbirds reisen aller Voraussicht nach vollzählig zum Auswärtsspiel.